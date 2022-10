Dies ist die zweite Ausgabe des Hongkong Masters. Bei der Premiere im Jahr 2017 setzte sich im Finale vor mehreren Tausend begeisterter Fans Neil Robertson gegen Ronnie O’Sullivan durch. In diesem Jahr wird im Hongkong Coliseum gespielt, das 10.000 Fans fasst. Sechs der besten Snooker-Profis der Welt gehen gemeinsam mit Marco Fu und Ng On Yee, den beiden Stars aus Hongkong, an den Start.

TV-Sendezeiten

Donnerstag, den 06. Oktober 2022: 07:30 - 10:45 E1 live

Donnerstag, den 06. Oktober 2022: 13:00 - 16:15 E2 live

Freitag, den 07. Oktober 2022: 07:30 - 10:45 E1 live

Freitag, den 07. Oktober 2022: 13:00 - 16:15 E2 live

Samstag, den 08. Oktober 2022: 07:30 - 11:00 E1 live

Samstag, den 08. Oktober 2022: 13:00 - 16:30 E2 live

Sonntag, den 09. Oktober 2022: 13:00 - 16:30 E2 live

Spielplan, Paarungen, Ansetzungen

Donnerstag, 6. Oktober (Viertelfinale, best of 9):

7:30 Uhr: Mark Selby - Marco Fu

13:00 Uhr: Neil Robertson - Zhao Xintong

Freitag, 7. Oktober (Viertelfinale, best of 9):

7:30 Uhr: Judd Trump - John Higgins

13:00 Uhr: Ronnie O’Sullivan - Ng On Yee

Samstag, 8. Oktober (Halbfinale, best of 11):

7:30 Uhr: Selby/Fu - Trump/Higgins

13:00 Uhr: Robertson/Zhao - O’Sullivan/Ng

Sonntag, 9. Oktober (Finale, best of 11):

13:00 Uhr: Finale (eine Session)

Online können bei Discovery+ nicht nur die linearen TV-Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 geschaut werden, sondern es werden zusätzlich auch alle Sessions live gestreamt (unabhängig von TV-Übertragungen).

