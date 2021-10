"Ich habe das Gefühl, dass in dieser Saison irgendetwas passiert ist. Es war Zeitverschwendung bislang", poltert Trump.

Der Grund: Während die Qualifikanten zwischen dem 23. August und 29. September in Leicester und Barnsley um die Teilnahme an Northern Ireland Open, English Open sowie Scottish Open kämpften und dabei Matchpraxis sammelten, waren die gesetzten Profis nicht gefordert.

Trump, aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste und nach den Northern Ireland Open wieder der Branchenprimus, war letztmals am 20. August am Tisch gefordert. Damals unterlag er bei den British Open in der Runde der letzten 32 Elliot Slessor mit 2:3.

Seitdem ruhen die Bälle für die Top 16 der Welt, zumindest auf höchstem Wettkampfniveau.

Für Trump wird es dann am kommenden Sonntag wieder ernst in der Waterfront Hall.

Gegner ist der Waliser Andrew Pagett. Natürlich ist Trump favorisiert, aber er geht auch mit einer Portion Ärger in die Partie. "Normalerweise gibt es Events, die auf die Northern Ireland Open hinführen und bei denen du dein Spiel schärfen kannst - aber ich habe seit eineinhalb Monaten kein Turnier mehr gespielt", erläutert der Weltmeister von 2019 im Exklusiv-Interview mit Eurosport UK

Trump: Top-16-Spieler im Nachteil

Dies sei umso bedauerlicher, als dass der Wettbewerb von Belfast aufgrund des Fanzuspruchs und der Atmosphäre als "eines der größten Events behandelt" werden müsse.

Die besten Spieler aber sieht Trump im Nachteil. "Diejenigen, die in die Qualifikationen gespielt haben und jetzt in Belfast dabei sind, werde sich wahrscheinlicher besser fühlen als die Top 16", so der Engländer.

Das wiederum könnte bedeuten, dass es sehr spannende und überraschende Northern Ireland Open werden in diesem Jahr.

