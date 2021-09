"Ich denke, die US Open Pool Championships haben den größten Hintergrund und das größte Prestige, sie gibt es schon lange. Jeder in der Welt des Billards weiß, dass es das Turnier ist, das es zu gewinnen gibt. Es hat mich gereizt, bei der größten Veranstaltung dabei zu sein und zu sehen, was ich tun kann", sagte Trump.

Pool-Billard ist eine durchaus schwierige Herausforderung für Snookerprofis, da der Tisch deutlich kleiner ist. Zudem sind die Kugeln beim Pool-Billard größer, weshalb es für die Snookerspieler nicht ganz einfach ist, am Pool-Tisch zu brillieren.

"Es war schon immer ein Traum von mir, Snooker da drüben in den USA zu spielen, es ist ein so großer Markt. Es ist schön, jeden Billard-Sport dort zu spielen. Einfach ein Teil davon zu sein, ein Teil der Atmosphäre, ein Teil der US Open, hoffentlich kann ich es gut machen und eines Tages werden sie mich wieder haben, um erneut zu spielen und der Traum wäre, einen guten Lauf zu haben", erzählte der 32-Jährige.

Allein in den letzten zwei Jahren gewann der Engländer elf Major-Turniere, bei den US Open träumt er von einem weiteren Erfolg in einer anderen Disziplin. Zurzeit führt Trump die Snooker-Weltrangliste vor Mark Selby an, der ebenfalls im September bei einem Pool-Event an den Start geht. Der viermalige Snooker-Weltmeister wird gemeinsam mit Gareth Potts ein Duo beim Ultimate Pool Pairs Cup bilden. Dort wird mit der internationalen 8-Ball-Regel gespielt.

Neben Trump und Selby probierten sich auch schon diverse andere Snookerprofis am Pool-Tisch. Ronnie O'Sullivan, Steve Davis oder auch Jimmy White wagten dieses Experiment zuvor.

