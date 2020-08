Die World Snooker Tour hat am Montag den vorläufigen Kalender bis Weihnachten veröffentlicht. Danach soll es bis Jahresende trotz aller Unwägbarkeiten neun Turniere geben. Der Kalender hat jedoch ein ganz anderes Aussehen als in früheren Spielzeiten. Dass in diesem Jahr keine Events in China stattfinden dürfen, machte die Kalender-Erstellung besonders kompliziert und führte zu vielen Änderungen.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Die neue Saison beginnt am 13. September. Die wichtigste Änderung: Die Championship League, die bis jetzt ein Einladungs-Turnier war, wird zu einem vollen Ranglisten-Turnier, bei dem alle 128 Profis an den Start gehen können. Gespielt wird an drei Terminen im September und Oktober. Im Juni war die Championship League der Neu-Start für Snooker nach langer Corona-Pause. Da hat das Format seine Wirksamkeit und Attraktivität unter Beweis gestellt.

Snooker-WM Karriereende vertagt: Williams holt sich sieben Frames in Folge GESTERN AM 21:49

Vorgerückt ist außerdem das European Masters, dass jetzt im September gespielt wird. Die letzte Ausgabe gab es im Januar im österreichischen Dornbirn. Der Austragungsort für September steht aber wie bei den anderen Turnieren noch nicht fest.

Ende Oktober startet dann auch das Shoot Out, das ebenfalls in die erste Saisonhälfte vorgezogen wird. Wie üblich werden bis Weihnachten auch die ersten drei Turniere der Home Nations Series gespielt. Ebenso bleibt das Champion of Champions bei dem Termin Anfang November. Die UK Championship als erster Triple Crown Event wird ebenfalls wieder von Ende November bis Anfang Dezember gespielt. Neu ist dagegen, dass der World Grand Prix jetzt in der Woche vor Weihnachten ausgetragen wird.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Snooker-Kalender: Noch keine Austragungsorte für einzelne Turniere

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Spieler über diese Ankündigung begeistert sein werden. Kann dieser Terminplan so umgesetzt werden, dann haben sie von September bis Weihnachten volles Programm. Und das bedeutet, dass sie auch reichlich Möglichkeiten haben, Preisgeld zu gewinnen. Nachdem sie wegen des Lockdowns lange auf dem Trockenen gesessen haben werden sie das mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Gerade die Geringverdiener unter den Profis brauchen diese Möglichkeit dringend.

Barry Hearn, der Boss der World Snooker Tour, war denn auch erleichtert: "Wir sind begeistert, dass wir einen vollen Kalender ankündigen können. In den letzten Monaten gab es viele Unsicherheiten für alle Sport-Events, aber wir haben hart mit unseren Partnern gearbeitet, um Lösungen zu finden." Gleichzeitig kündigte er an, dass das Preisgeld nicht reduziert wird, sondern auf der bisherigen Höhe bleibt. Auch das wird die Spieler begeistern.

Dass noch keine Austragungsorte für die einzelnen Turniere angekündigt wurden liegt auf der Hand. Die neue Termin-Struktur der Tour macht komplizierte Abstimmungen mit den Hallenbetreibern notwendig. Außerdem weiß derzeit noch niemand, welche Pandemiebeschränkungen jeweils an verschieden Orten bestehen. Auch das muss die World Snooker Tour natürlich in ihre Planungen einbeziehen.

Der neue Snooker-Kalender im Überblick:

13. - 20.9.: Championship League (1)

21. - 27.9.: European Masters

28.9. - 5.10.: Championship League (2)

12. - 18.10.: English Open

23. - 27.10.: Championship League (3)

29.10. - 1.11.: Shoot Out

2. - 8.11.: Champion of Champions

10. - 14.11.: German Masters Qualifikation

16. - 22.11.: Northern Ireland Open

24.11. - 6.12.: UK Championship

7. - 13.12.: Scottish Open

14. - 20.12.: World Grand Prix

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

Das könnte Dich auch interessieren: Wackeliger Start: Weltmeister Trump zittert sich zum Auftaktsieg

Play Icon WATCH Die Entscheidung: So machte O'Sullivan den historischen Sieg perfekt 00:01:14

Snooker-WM Bingham folgt Trump: Ex-Weltmeister bucht Achtelfinalticket GESTERN AM 16:37