In den ersten vier Frames gegen Carter deutete O’Sullivan nur im zweiten Durchgang sein Können an, als er ein Break von 100 Punkten zum 1:1 spielte. Zuvor hatte sich Carter mit einer 71 die Führung geholt. In den anderen Frames gab O’Sullivan seinem Gegner viele Chancen, sodass der Captain mühelos auf 3:1 davonzog, obwohl er nur Mini-Breaks spielte. Das Lochspiel von O’Sullivan war in der Phase überraschend schwach und auch seine langen Bälle fanden kaum ihr Ziel.