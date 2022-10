Mark Allen startete aus seiner Sicht optimal ins Match. Der Nordire sicherte sich den ersten Frame, nachdem er Neil Robertson snookerte und zu einem Fehler zwang.

Der Rückstand ließ Robertson jedoch zunächst kalt. Der Australier antwortete prompt und glich zum 1:1 aus.

In den folgenden drei Frames kam die Stunde von "The Pistol". Der Lokalmatador spielte Weltklasse-Snooker und ging nach zwei Centuries in Folge mit 4:1 erneut in Führung.

Der zwischenzeitliche Gewinn des sechsten Frames von Robertson schien nur ein kurzes Aufbäumen des Australiers zu sein. Denn direkt im folgenden Durchgang zog Allen wieder auf 5:2 weg. Den entscheidenden achten Frame holte der Vorjahresgewinner dann nach einer "respotted Black" und machte den Finaleinzug perfekt.

Im Finale wartet Zhou auf den Nordiren

Zhou Yuelong gewann derweil im ersten Halbfinale der Northern Ireland Open 6:4 gegen Anthony McGill und erreichte seine erste Finalteilnahme seit fast drei Jahren.

Das Duell begann verhalten, beide hatten ihre Chancen, wobei McGill seine nutzte, um den ersten Frame für sich zu entscheiden.

Im Anschluss gelang Zhou postwendend der Ausgleich. Der Chinese schaffte das erste Century des Matches und stellte auf 1:1.

Der dritte Frame verlief ähnlich wie der erste, mit etlichen Fehlern von beiden Spielern. Am Ende ging es genauso aus wie im ersten Durchgang. McGill mit dem besseren Ende.

Nach einem weiteren Frame-Gewinn von Zhou ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die Pause. Nach der Pause übernahm Zhou, mit einer Clearence von 132, erstmals die Führung,

McGill, jetzt angestachelt, verbesserte sein Spiel und drehte die Partie in den folgenden zwei Frames wieder zu seinen Gunsten auf 4:3.

Das Hin und Her des Duells setzte sich im achten Durchgang fort, als beide Spieler Schwächen zeigten. Zhou setzte sich schlussendlich durch und glich erneut zum 4:4 aus.

In den zwei anschließenden Frames zeigte der Chinese mit den Centuries Nummer drei und vier seine ganze Qualität und erreichte durch ein 6:4 sein drittes Ranglistenfinale.

