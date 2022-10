Dabei legte O'Sullivan gegen Landsmann Grace einen Start nach Maß hin und sicherte sich mit einer 86 beziehungsweise einer 66 die frühe 2:0-Führung.

Grace steckte jedoch nicht auf, schaffte in der Folge den 2:2-Ausgleich und schrammte dabei in Frame vier nur knapp an einem Century vorbei (94). Ein wilder Fluke im fünften Frame legte dann aus Sicht von Grace den Grundstein, um die Partie komplett auf den Kopf zu stellen (3:2).

O'Sullivan konnte das frühe Aus zunächst jedoch noch einmal abwenden. Obwohl Grace in Frame sechs bereits mit 39:9 in Front lag, kämpfte sich "The Rocket" noch einmal zurück und brachte das packende Auftaktmatch in Belfast schließlich in den Decider.

Dort legte Grace abermals fulminant los und ging 51:0 in Führung, ehe er O'Sullivan noch einmal an den Tisch ließ. Der amtierende Weltmeister startete seine Aufholjagd mit einer langen Roten, die er sehenswert lochte. Das Comeback des Weltranglistenersten wurde allerdings jäh gestoppt, als er beim Versuch auf Schwarz den Spielball aus Versehen versenkte.

Pech für O'Sullivan - der Spielball verabschiedet sich

Der Underdog aus Leeds ließ sich jene Chance nicht noch einmal nehmen und machte wenig später den wahrscheinlich größten Sieg seiner bisherigen Laufbahn unter Dach und Fach. Während O'Sullivan, der jüngst das Hong Kong Masters gewonnen hatte , früh die Segel streichen muss, bekommt es Grace in Runde zwei nun mit Pengfei Tian zu tun. Der Chinese fertige Martin Gould (England) zum Auftakt 4:0 ab.

