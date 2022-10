Auch Mark Allen erreichte in Belfast souverän die Runde der letzten 64. Der Titelverteidiger schlug Chang Bingyu mit 4:1. Im ersten Frame tat Allen sich noch schwer. Chang nutzte dies, um in einem zerfahrenen Frame mit 1:0 in Führung zu gehen.

Im Rest der Partie holte der 20-Jährige aber nur noch einen Punkt. Mit messerscharfen Safeties erarbeitete sich Allen eine Vielzahl an Chancen und punktete dann auch zuverlässig. Breaks von 123, 56, 70 und 108 Punkten spielte er auf dem Weg zum Sieg.

Mit einem sicheren 4:1 über Rod Lawler startete der dreimalige Nordirland-Champion Judd Trump in Belfast.

Der erste Frame dauerte mehr als eine halbe Stunde und ging an Lawler. Dann nahm Trump aber Fahrt auf. Mit einer 114 glich er aus. Nachdem Trump den dritten Frame dann noch auf Schwarz gestohlen hatte machte Lawler keinen Punkt mehr.

Wilson und Murphy souverän

Kyren Wilson hatte bei seinem 4:0 über Ken Doherty nur im ersten Frame Mühe. Den holte er erst auf Schwarz, nachdem er von Braun bis Schwarz die Farben abgeräumt hatte; Pink lochte er dabei als Cross Double. Anschließend übernahm der „Warrior“ die Kontrolle und beendete das Match mit einer 126. Auch Lu Haotian beendete sein überraschendes 4:1 über Zhao Xintong mit einem Century, einer 123.

Nur 72 Minuten brauchte Shaun Murphy, um Xu Si mit 4:0 zu schlagen. Neil Robertson reichten bei seinem 4:0 über Fraser Patrick sogar nur 63 Minuten. Mark Selby brauchte seine Matchhärte, um Reanne Evans mit 4:2 zu schlagen. Die zwölfmalige Weltmeisterin tat sich zunächst schwer. Selby nutzte das, um mit 2:0 in Führung zu gehen. Doch Evans holte sich die nächsten beiden Frames. In der Folgezeit waren es einige kleine Fehler, die Evans ein besseres Ergebnis kosteten.

