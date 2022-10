Ronnie O'Sullivan schrieb am 2. Mai im berühmten Crucible Theatre von Sheffield Snooker-Geschichte. Durch das 18:13 im WM-Finale gegen Judd Trump holte der Engländer seinen siebten Titel und schloss damit zu Crucible-Rekordhalter Stephen Hendry auf.

Nicht nur sportlich ein Meilenstein für den 46-Jährigen, sondern auch emotional. Der Grund: Die Familie, inklusive der Vater des Snookerstars, war dabei. "Ich wollte einfach, dass er eine gute Zeit hat, denn er war in vielen dieser Jahre nicht hier", so O'Sullivan in der zweiteiligen Dokumentation "Seventh Heaven", die amund bei discovery+ zu sehen sein wird.