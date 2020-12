Das ist toll für die Fans, das ist toll, weil Snooker so im öffentlichen Fokus bleiben konnte, und das war natürlich überlebenswichtig für die Vielzahl der Spieler. Klar: Die Top-Spieler haben mit Sicherheit genug Rücklagen, um auch ein mageres Jahr locker zu überstehen.

Die Mehrheit aber lebt von der Hand in den Mund. Diese Spieler brauchen regelmäßig Turniere, um die Chance zu haben, die aktuellen Rechnungen zu bezahlen.

Um diesen Spielern zu helfen, gab es während der Zeit der Untätigkeit ja auch Überbrückungszahlungen aus der "Kriegskasse" der World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA). Auch das war eine gute Entscheidung.

Die Teams von Matchroom, der World Snooker Tour und der WPBSA haben Außergewöhnliches geleistet, um ein derartiges Turnier- und Wettkampfprogramm an den Start zu bringen. Snooker war damit sogar Vorreiter in der Welt des Sportes. Es gab ja keine Blaupause.

Alle stocherten im Nebel und mussten sich vorsichtig vortasten. Vielleicht war nicht alles perfekt, aber in einer solchen Situation Perfektion zu erwarten, ist anmaßend. Ich kann nur sagen: Chapeau an diejenigen, die das möglich gemacht haben!

16 Ranglisten-Turniere gab es in diesem Jahr und zwölf Mal hat einer aus diesem Quartett den Titel geholt; auf insgesamt 18 Finalteilnahmen kommen die vier. Sie sind der Konkurrenz enteilt. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf die Weltrangliste, sondern auch sportlich.

Natürlich sind das vier ganz unterschiedliche Typen, und sie haben alle auch ihren eigenen Stil. Aber spielerisch haben sie alle doch einiges gemeinsam: Alle vier spielen aggressiv, aber mit Kontrolle. Sie sind also keine wilden Schießer. Alle vier haben einen guten Rhythmus und spielen flüssig (bei Neil und Mark muss man sagen: wieder). Das ist modernes Snooker und das ist attraktives Snooker. Und offenbar bringt gerade das Erfolg.

Um so spielen zu können, muss man natürlich auch etwas mitbringen. Da ist zum einen das Können. In dieser Hinsicht sind die vier ja über alle Zweifel erhaben. Aber das reicht nicht. Eine Grundvoraussetzung ist auch das Vertrauen in das eigene Spiel und sehr viel Selbstbewusstsein.