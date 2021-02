Selby schaffte es nicht, mit seinen Safeties Higgins unter Druck zu setzen, hatte aber auch in einigen Situationen Pech.

Higgins dagegen lieferte ein Meisterstück in Sachen Matchplay ab. So dominierte er die Partie von Anfang bis Ende. Breaks von 60, 63, 70, 100 und erneut 60 Punkten spielte der "Wizard of Whishaw", der auch die langen Bälle mit atemberaubender Sicherheit lochte.