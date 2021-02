Auch O'Sullivans Viertelfinal-Gegner, der in gerade einmal 78 Minuten vom 45-Jährigen besiegt wurde , meinte nach dem Duell: "Es ist fast so, als würde er ein anderes Spiel spielen."

GESTERN AM 23:17

Lisowski konnte lediglich 19 Punkte in den ersten fünf Frames für sich entscheiden. O'Sullivan stürmte hingegen zu Breaks von 63, 79, 124, 93, 125 und 59 und sicherte sich damit den Einzug ins Halbfinale.

Dort wartet am Freitag Barry Hawkins auf "The Rocket". O'Sullivan selbst sagte zu seiner außergewöhnlichen Leistung: "Morgen könnte es schon anders laufen und ich treffe nichts mehr in den kommenden drei oder vier Turnieren."