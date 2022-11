"Der einzige, den ich mit niemandem sprechen sehe, ist Ronnie", führte Hendry aus. "Alle anderen tun es, sogar vor dem Spiel, und lachen dabei."

Williams reagierte darauf und erklärte: "Ronnie redet mit dir, wenn ihm wirklich danach ist. Die meisten der Spieler verstehen sich aber."

Früher wäre die Herangehensweise von O'Sullivan nicht ungewöhnlich gewesen. Hendry selbst habe sich ebenso verhalten und während dieser Zeit seine größten Erfolge gefeiert - bis Williams in Erscheinung trat.

"Du hast wahrscheinlich zu meinem Untergang beigetragen", scherzte Hendry mit seinem langjährigen Freund. "Ich hatte keine Freunde und habe mit niemandem gesprochen, dann bist du aufgetaucht und hast angefangen, mich zu nerven, indem du gesagt hast: 'Sprich mit mir, Stephen, sprich mit mir.' Du hast mich in die Irre geführt."

Williams bedauert: Umgang hat sich verändert

Seit ihren Anfängen in der Snooker-Szene hätte sich der Umgang mit den Spielern stark verändert, erklärte Williams.

"Ich setze keinen Fuß mehr in die Spieler-Lounge", hielt der dreimalige Weltmeister fest.

"Früher waren die Turniere viel besser. Die Art und Weise, wie man behandelt wurde, war großartig. Wenn man jetzt in der Spielerlounge ist, wartet man zwei oder drei Stunden, um seine Partie zu spielen, und dann ist man weg."

Seine Einstellung im Wettbewerb sei hingegen nach wie vor dieselbe: "Man versucht einfach, sein Bestes zu geben. Ich habe einige schockierende Niederlagen erlitten, aber ich mache mir darüber keine Gedanken", so der 47-Jährige. "Am Ende des Tages verliert man ein Snooker-Match, das war's. Gut, ich hätte es vielleicht gewinnen sollen, aber was soll's?"

