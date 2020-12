Ronnie O’Sullivan tat sich am Donnerstag in Milton Keynes äußerst schwer. Der 45-Jährige kam mit seiner neuen Pommeranze nicht zurecht. Die sei zu hart, klagte er, damit habe er kein richtiges Gefühl für die Bälle.

Schon in der dritten Runde hätte das zu einer Niederlage führen können, hätte Tian Pengfei seine durchaus vorhandenen Chancen besser genutzt.

So aber setzte sich O’Sullivan 4:3 durch und schlug anschließend im Achtelfinale Robbie Williams 4:1. Genau wie im Match zuvor spielte es dem Weltmeister dabei in die Karten, dass Williams seine Gelegenheiten gleich reihenweise verschwendete.

Judd Trump sucht weiterhin seine Top-Form. Jedoch war der Weltmeister von 2019 jeweils in der Lage, sich im entscheidenden Moment zu steigern. In der dritten Runde hatte Liang Wenbo stark gegen ihn begonnen, doch nach dem 2:2 zog Trump das Tempo an und gewann anschließend auch gegen Mark Williams 4:1.