Im Finale über Zhou Yuelong übernahm Michael Holt früh das Kommando: Er lochte eine lange Rote und machte daraus ein Break von 42 Punkten. Zhou, der vor wenigen Wochen auch das Finale beim European Masters in Dornbirn verloren hatte, schaffte es nicht mehr, sich heranzukämpfen.

Nach seinem Break übernahm Holt durch sein taktisches Spiel die Kontrolle über den Tisch. Zhou lochte zwar eine Rote, verschoss dann aber die Farbe. Als Holt noch weitere 22 Punkte geholt hatte gratulierte Zhou ihm umgehend.

Auf genau die gleiche Weise hatte sich Michael Holt im Halbfinale durchgesetzt. Gegen Yan Bingtao hatte er eine 46 vorgelegt und verwaltete dann dieses Polster geschickt. Am Ende setzte er sich mit 59:16 durch. Zhou Yuelong erreichte das Endspiel durch ein 44:33 über Lu Haotian.

Lu war zunächst der dominierende Spieler, passte dann aber einmal nicht auf. Prompt fiel ihm bei einer Safety der Spielball. Aus Ball in Hand machte Zhou ein Break von 40 Punkten, das am Ende ausreichte.

Durch den Erfolg beim Shootout rutschte Michael Holt gerade noch in die Top 16 der Saison-Rangliste und ist so für die direkt anschließende Players Championship qualifiziert. Das Ticket löste er auf Kosten von Ronnie O’Sullivan, der dadurch aus den Top 16 der Ein-Jahres-Rangliste herausrutschte und nun in Southport nicht dabei sein kann.

Die Endrunden-Ergebnisse beim Shootout:

Finale

Michael Holt - Zhou Yuelong 64:1

Halbfinale

Michael Holt - Yan Bingtao 59:16

Zhou Yuelong - Lu Haotian 44:33

Viertelfinale

Michael Holt - Ben Woollaston 19:7

Yan Bingtao - Anthony Hamilton 35:9

Zhou Yuelong - Mei Xiwen 38:18

Lu Haotian - Anthony McGill 45:33

