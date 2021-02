05/02/2021 AM 23:44

Day hatte zuvor im rein walisischen Halbfinale Mark Williams mit 31:18 geschlagen. Auch hier hatte Day den schlechteren Start erwischt; Williams war mit 17:1 in Führung gegangen. Das Match blieb bis zum Ende offen, aber ein Break von 19 Punkten sollte Day am Ende reichen. Selby hatte sich in der Vorschlussrunde gegen Craig Steadman mit 43:15 durchgesetzt. Steadman, der letzte Amateur im Turnier, vergab dabei zu viele Chancen.