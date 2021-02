Allerdings hält der 45-jährige amtierende Weltmeister nicht mehr viel von der Bedeutung der Weltrangliste. "Ich glaube nicht, dass Rankings auch nur annähernd so wichtig sind, wie sie es früher waren. In einem abgestuften System war es immer das Ziel eines Spielers, die Top 16 zu erreichen, so dass man aus diesem Rattenrennen aussteigen konnte, wenn man wollte", sagte O'Sullivan im Exklusiv-Interview bei Eurosport .

"Ich bin sehr enttäuscht, dass ich nicht bei den Welsh Open spielen werde", schrieb Hendry in den sozialen Medien und fügte an: "Ich habe mich angemeldet, sobald die Anmeldung online geöffnet wurde, aber es muss eine Panne im System gewesen sein. Das ist sehr schade, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe zu spielen."

Wann und wo Hendry nun an den Tisch zurückkehrt, ist noch offen. Die Gibraltar Open (1.-7. März) sind das letzte Ranglistenturnier in dieser Saison, dass für alle Tour-Profis offen ist. Anschließend steht bereits die WM-Qualifikation ab 7. April in Sheffield an. Die Players Championship und Tour Championship kann Hendry nicht spielen.