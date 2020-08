Alexander Ursenbacher unterlag bei der Snooker-WM 2020 in Runde eins Barry Hawkins

Alexander Ursenbacher ist bei der Snooker-WM 2020 in der ersten Runde gescheitert. Der 24-jährige Schweizer musste sich bei seinem WM-Debüt dem ehemaligen WM-Finalisten Barry Hawkins klar mit 2:10 geschlagen geben. Hawkins trifft im Achtelfinale nun auf Neil Robertson. Ursenbacher hatte sich als erster Deutschsprachiger in der Geschichte für eine WM-Endrunde qualifizieren können.

Ursenbacher lag nach der ersten Session bereits mit 2:7 zurück und brauchte ein kleines Crucible-Wunder. Doch der erfahrene Hawkins ließ den Schweizer am Mittwochnachmittag nicht zurück ins Spiel. Mit Breaks von 65, 84 und 53 Punkten schnappte sich "The Hawk" die Frames zehn bis zwölf und setzte sich letztendlich ungefährdet durch.

Ursenbacher, der am Vortag im Duell mit dem 41-jährigen Engländer mit 1:0 in Führung gegangen war, konnte im Anschluss nicht mehr an seine starken Vorstellungen aus der WM-Qualifikation anknüpfen. Unter anderem warf der 24-Jährige dort mit Gary Wilson einen WM-Halbfinalisten aus dem Vorjahr aus dem Turnier.

Lediglich im sechsten Durchgang schaffte Ursenbacher mit einer 55 noch ein höheres Break, das gleichzeitig den zweiten und letzten Framegewinn für ihn bedeutete. Ansonsten hatte Hawkins, der in den vergangenen sieben Jahren fünfmal im Halbfinale der WM stand, die Partie fest im Griff.

