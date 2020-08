Ronnie O'Sullivan hat bei der Snooker-WM in Sheffield eine beeindruckende Form in Runde eins gezeigt und ist ins Achtelfinale gestürmt. Der fünfmalige Weltmeister, der nach der ersten Session bereits 8:1 gegen Thepchaiya Un-Nooh führte, brauchte nur 26 Minuten am Montagmorgen, um den 10:1-Sieg perfekt zu machen. Im Achtelfinale bekommt es O'Sullivan dann mit dem Chinesen Ding Junhui zu tun.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

O'Sullivan knüpfte in der zweiten Session nahtlos an seinen rasanten Auftritt vom Sonntag an. Mit einem Break von 93 Punkten stellte der 44-Jährige auf 9:1. Bereits in der ersten Session spielte der Engländer satte sieben Breaks von mehr als 65 Punkten. Sein chancenloser Gegner aus Thailand konnte einem schon fast leidtun. Mit einer 48 im elften Frame machte O'Sullivan seinen Kantersieg dann perfekt.

Snooker-WM Weltmeisterschaft 2020: Der Spiel- und Sendeplan zum Crucible-Festival VOR EINER STUNDE

Un-Nooh kam im gesamten Match zusammen genommen nur zu 188 Punkten, O'Sullivan allein schon auf 195 in den zwei Frames der zweiten und letzten Session. The Rocket brauchte im Durchschnitt nur knapp 14 Sekunden pro Stoß, die Gesamtdauer des Spiels von nur 108 Minuten waren zudem das kürzeste Match in der Crucible-Geschichte. Shaun Murphy hatte im Vorjahr für sein 10:0 über Luo Honghao 41 Minuten mehr gebraucht.

Im Achtelfinale wartet auf O'Sullivan nun mit Ding wohl der erste echte Gradmesser auf dem Weg zu seinem sechsten WM-Titel. Der UK-Championship-Sieger tat sich allerdings in seinem ersten Match schwer und gewann erst im Decider mit 10:9 gegen Mark King.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Karriereende vertagt: Williams holt sich sieben Frames in Folge

Play Icon WATCH O'Sullivan glänzt im Auftaktmatch mit spektakulärem Cross-Double 00:00:17

Snooker-WM O'Sullivan zieht Vergleich zu Trump: "Wenn ich mein Leben dem Snooker widmen würde, dann ..." 31/07/2020 AM 11:58