Ronnie O’Sullivan gegen Mark Selby, eine Neuauflage des Enspiels von 2014 und Kyren Wilson gegen Anthony McGill - so lauten die Halbfinals bei der WM in Sheffield. Wilson entthronte Titelverteidiger Judd Trump mit 13:9, O’Sullvan setzte sich im Klassiker gegen Mark Williams mit 13:10 durch. Selby erkämpfte sich ein 13:7 gegen Neil Robertson, während McGill Kurt Maflin mit einem 13:10-Sieg stoppte.

Der Crucible-Fluch hat wieder zugeschlagen: Auch Judd Trump hat es nicht geschafft, nach seinem ersten WM-Triumph den Titel im Folgejahr auf Anhieb zu verteidigen. Den Schaden hatte Wilson bereits in den ersten beiden Sessions angerichtet, in denen er mit 10:6 in Führung gegangen war. In der dritten Session kam Trump besser ins Spiel, aber Wilson überzeugte weiterhin mit seinem Lochspiel und seinem unbändigen Kampfgeist.

Trump hatte in der dritten Session mit einer 72 zum 7:10 den besseren Start erwischt. Mit einer 94 nach einem Safe-Fehler stellte Wilson den alten Abstand aber wieder her. Trump steckte jedoch zu keinem Zeitpunkt auf. Nach Breaks von 100 und 62 Punkten hatte er zum Interval mit 9:11 wieder alle Chancen auf einen Halbfinaleinzug.

O'Sullivan gewinnt Klassiker gegen Williams

Nach der Pause erkämpfte sich Wilson allerdings mit einem Kraftakt das 12:9. Trump hatte dabei Pech, als im 22. Frame beim Lochen von Schwarz auch der Spielball fiel. Wenig später ergriff der Warrior seine Chance mit beiden Händen: Mit einer 104 machte er seinen Sieg perfekt.

Mit einer Resportted Black im 23. Frame setzte sich Ronnie O'Sullivan mit 13:10 gegen Mark Williams durch. O'Sullivan steht damit zum 12. Mal im WM-Halbfinale und stellt damit den Rekord von Stephen Hendry ein. Gegen Williams war O'Sullivan zu Beginn der zweiten Session mit 2:7 in Rückstand geraten. Bis zum Ende dieser Session hatte der fünfmalige Champion aber zum 8:8 ausgeglichen. O'Sullivan hatte sich gesteigert, während bei Williams die langen Bälle nicht mehr so sicher kamen.

Am Abend entwickelte sich zunächst ein Kopf-an-Rennen, bis zum 10:9 für Williams. Dann aber holte O'Sullivan mit Breaks von 104, 61, 65 und 133 Punkten drei Frames in Folge. Insgesamt machte er in diesem Match fünf Centuries. Im 23. Frame hatten beide durchaus ihre Chancen. O'Sullivan verschoss Blau als Frameball, sodass Williams die Respotted Black erzwang. Aber ein Safe-Fehler des Walisers verschaffte O'Sullivan dann die entscheidende Chance.

Selby und McGill marschieren ins Halbfinale

Mark Selby hatte schon nach der zweiten Session gegen Neil Robertson mit 11:5 beinahe uneinholbar geführt. Aus dem schnellen Halbfinal-Einzug wurde aber nichts. Zwar erhöhte der dreimalige Weltmeister gleich mit einer 91 auf 12:5 und kam auch im 18. Frame schnell in ein Break,aber nach einer 56 verschoss er eine Rote auf die Mitte - zwei Bälle hatten ihm da nur noch zum Sieg gefehlt.

Danach war bei Selby plötzlich die Konzentration weg. Vor allem seine Safeties, am Tag zuvor noch messerscharf, hatten nicht mehr die selbe Qualität. Robertson holte auf Schwarz das 6:12 und gewann auch den 19. Frame. Der Australier stand danach kurz davor, das Midsession-Interval zu erreichen. Aber nach einer 53 verschoss er Schwarz vom Spot. Auf Schwarz schaffte Selby so doch noch den Schritt über die Ziellinie.

Kurt Maflin lieferte gegen Anthony McGill eine große Aufholjagd, aber die verpatzte erste Session (1:7) kostete ihn den Erfolg. In der zweiten Session konnte er immerhin auf 6:10 verkürzen und auch das 7:9 war durchaus möglich. Am Abend teilten sie sich dann die ersten vier Frames.

Mit Breaks von 69 und 81 Punkten kam Maflin zwar noch einmal heran, aber der geduldige McGill schaffte im 23. Frame den Schritt über die Ziellinie. Der Schotte, als Qualifikant im Crucible Theatre gestartet, steht damit zum ersten Mal in der Vorschlussrunde der WM.

