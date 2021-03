Publiziert 17/03/2021 Am 18:34 GMT | Update 17/03/2021 Am 18:34 GMT

Zur Snooker-WM sollen 300 Fans je Session zugelassen werden. Das Event ist ein Pilotprojekt der britischen Regierung bei dem Zuschauer bei großen Indoor-Sportevents wieder teilnehmen können sollen.

"Es wird schön sein, ein paar Zuschauer wieder dabei zu haben. Hoffentlich sind sie alle geimpft und haben einen Impfpass", sagte O'Sullivan der "Sun" und fügte an: "Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Teil der neuen Kriterien sein sollte, wenn man zu einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen gehen will."

Der sechsmalige Weltmeister appellierte zur besonderen Vorsicht in Zeiten der Corona-Pandemie: "Wir hatten jetzt ein Jahr Zeit, die Krankheit zu verstehen. Keiner will in eine gefährliche Situation gebracht werden. Meine Mutter hat es am Ende überstanden, aber es war ziemlich beängstigend zu erleben. Man denkt: 'Wow, unglaublich, was COVID alles kann'".

