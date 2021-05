Publiziert 03/05/2021 Am 22:20 GMT | Update 03/05/2021 Am 22:41 GMT

Für Selby war es der vierte WM-Titel nach 2014, 2016 und 2017. Er zieht damit mit John Higgins gleich. Mehr Weltmeisterschaften haben nur Stephen Hendry, Steve Davis und Ronnie O'Sullivan gewonnen. Versilbert wurde der Triumph mit der Siegprämie von einer halben Million Pfund.

In der neuen Weltrangliste steht er auf Platz zwei hinter Judd Trump. Murphy musste sich mit 200.000,- Pfund begnügen und rückt im Ranking auf Platz fünf vor.

Mit drei Frames Vorsprung war Mark Selby in die entscheidende Session am Abend gegangen. Dort zeigte sich sofort dasselbe Bild wie schon in mehreren Durchgängen zuvor:

Shaun Murphy bekam die erste Chance, machte den Frame aber nicht sicher und Selby baute seine Führung dank einer 66 auf 15:11 aus. Die nächsten beiden Frames teilten sie sich dann.

Murphy blieb jedoch dran und verkürzte auf 13:16. Doch der 30. Frame schien die Vorentscheidung zu bringen. Selby brillierte mit Weltklasse-Safeties und spielte dann einen schweren, aber cleveren Einsteiger auf die Mitteltasche. Auf dem Tisch herrschte zwar ein einziges Durcheinander, doch er nutzte diese Chance zu einer Total Clearance von 120 Punkten zum 17:13.

Der "Magician" gab sich aber noch lange nicht geschlagen: Im Gegenteil: Mit Breaks von 100 und 103 Punkten kam er förmlich wieder herangeflogen. Im 33. Frame hatte dann zwar Selby die erste Chance, verschoss aber nach 38 Punkten eine lange Rote. Murphy ging mit 57:38 in Führung, und hätte er die schwere letzte Rote gelocht, wäre er wohl bis auf einen Frame an Selby rangekommen.

Doch es kam anders. Wieder einmal war im entscheidenden Moment auf Selby Verlass; diese Qualität hatte ihn schon das ganze Finale über ausgezeichnet.

