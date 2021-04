O’Sullivan hatte im vergangenen Jahr Kyren Wilson im Finale besiegt, aber seit diesem Sieg im August kein Event mehr gewonnen. Er verlor fünf aufeinanderfolgende Endspiele, zuletzt gegen Robertson in der Tour-Championship. "Seine Safeties sind sehr gut, sein Temperament ist brillant, seine Punktzahl ist unglaublich, sein Einlochen ist einfach nur beängstigend, ich habe noch nie jemanden mit einer so guten Cue-Action gesehen, schwärmte O’Sullivan im Eurosport-Podcast "The Break".

Er zog im Anschluss einen unterhaltsamen Vergleich: "Wenn du einen Kuchen backst und all diese Zutaten hinzufügst, erhältst du einen Kuchen von Michel Roux und denkst dir: Wow, das schmeckt wunderbar."

O'Sullivan war nach Robertson der Zweitbeste im Celtic Manor und glaubt, dass der Australier der Favorit für die Weltmeisterschaft ist, die am 17. April beginnt. "Was in Sheffield passiert, ist, dass man bei einem guten Lauf scheinbar jedes Jahr nur Spiele gewinnt", sagte O’Sullivan. Doch es könne auch in die andere Richtung gehen. "Ich denke, Higgins hat sieben oder acht Jahre lang kein Viertelfinale erreicht. Ich habe das gleiche erlebt von 2013 bis 2021, als ich kein Halbfinale erreichen konnte", schilderte der 45-Jährige.

O'Sullivan glaubt an Robertson-Wende

"Ich denke, jeder Spieler durchläuft in seiner Karriere bei Sheffield eine kleine Phase wie diese, in der er scheinbar nicht in der Lage ist, die Endphase zu erreichen", meinte O'Sullivan und schob hinterher, dass das bei Robertson auch so gewesen sei. "Ich denke, irgendwann wird sich das für Neil ändern, und wenn es so ist, werden Sie sehen, dass er ein Finale erreicht, vielleicht drei Finale auf dem Spin", prophezeite er.

O’Sullivan freut sich auf die anstehende Weltmeisterschaft und nähert sich dem Highlight mit einer positiven Grundhaltung:

Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich hatte eine großartige Saison. Ich habe es genossen zu spielen. Alles ist wirklich gut."

