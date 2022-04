John Higgins startete mit einem 75er Break in die zweite Session gegen Thepchaiya Un-Nooh und glich den 4:5-Rückstand nach der ersten Session am Dienstag sofort aus. Doch der Thailänder ging anschließend mit einem 77er-Break in Führung.

Dann drehte Higgins jedoch auf und holte sich drei Frames in Folge. Dabei spielte er im 13. Frame mit einem 100er Break sein drittes Century Break in dieser Partie. Diese Führung ließ sich der 46-Jährige nicht mehr nehmen. Ein 65er-Break in Frame Nummer 17 bescherte ihm schließlich den Einzug ins Achtelfinale.

Ad

Am zweiten Tisch im Crucible Theatre standen sich Ding Junhui und Kyren Wilson gegenüber. Dabei gelang Ding ein Traumstart: Der dreimalige Sieger der UK Championship sicherte sich die ersten drei Frames. Den zweiten gewann er mit einem Century Break von 110 Punkten.

Snooker-WM O'Sullivan stichelt gegen Kritiker: "Tritt man als Nummer 1 zurück?" GESTERN AM 20:08

Wilson stand unter Zugzwang. Und er lieferte: Ein Century Break von 101 Punkten bescherte ihm den ersten Framegewinn in dieser Partie. Der umkämpfte fünfte Frame ging ebenfalls an den 30-Jährigen.

Snooker-WM: Wilson gewinnt umkämpften neunten Frame

So bot sich ihm in Frame Nummer sechs die Chance auf den Ausgleich. Diese nutzte er mit einem 95er Break.

Dann war jedoch wieder Ding an der Reihe. Der ehemalige Weltranglistenerste zog auf 5:3 davon. Im letzten Frame der Session minimierte Wilson seinen Rückstand jedoch noch einmal, in dem er nach großem Kampf auf 4:5 verkürzte.

ab 21:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1). Die Entscheidung in diesem Duell fällt am Mittwochabend (ab 20:00 Uhr live bei Eurosport mit Joyn+ und).

Am Nachmittag stehen sich im Crucible Theatre Judd Trump und Hossein Vafaei gegenüber (ab 15:30 Uhr live bei Eurosport 2 und bei Eurosport mit Joyn+ ). Der Auftritt des Iraners wird nach seiner heftigen Kritik an Superstar Ronnie O'Sullivan mit Spannung erwartet. Zudem spielen Jack Lisowski und Matthew Stevens ihre zweite Session.

Das könnte Dich auch interessieren: Yan zündet Feuerwerk - Bingham folgt Robertson ins Achtelfinale

"Das war brilliant" Stevens beeindruckt mit genialem Snooker

Snooker-WM Robertson sieht Chance für Snooker: WM-Verlegung "wäre einmalig" GESTERN AM 18:20