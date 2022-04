Hossein Vafaei hatte sich erst kurz zuvor mit einem 10:9-Sieg gegen Lei Peifan als erster Iraner in der Snooker-Geschichte das WM-Ticket gesichert , da ließ er direkt die nächste Schlagzeile folgen.

Gegenüber "Metro.co.uk" nannte Vafaei einige Aussagen von Ronnie O'Sullivan "respektlos" gegenüber dem Snooker-Sport. "Vieles, was er sagt, frustriert mich. Was für eine Legende bist du, wenn du Leute als Idioten bezeichnest?", echauffierte sich der 27-Jährige.

Er war und sei immer noch gut mit O'Sullivan befreundet, erklärte Vafaei, aber so etwas möge er nicht. "Vielleicht gefällt es ihm und gibt ihm ein gutes Gefühl, aber ich finde, man sollte ihn auch so behandeln. Ich behandle ihn so, wie er es verdient", sagte der Iraner weiter.

Vafaei bezog sich dabei unter anderem auf O'Sullivans Aussagen bei den Scottish Open, als er Kindern von einer Karriere im Snooker-Sport abriet . ""Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich ihn nicht Snooker spielen lassen", sagte der Superstar damals und ergänzte: "Mir wäre es lieber, er würde Golf, Fußball oder Tennis spielen."

Vafaei kritisiert O'Sullivan: "Waren schlechte Worte für unseren Sport"

Im Januar legte O'Sullivan nach und sagte im "The Disruptive Entrepreneur Podcast": "Es ist ein schlechter Sport, er kann dir viel Schaden zufügen. Es sei denn, du bist Stephen Hendry, Steve Davis, John Higgins, Mark Williams, ich, Judd Trump, [Mark] Selby, [Neil] Robertson... vergiss es. Für die anderen ist es einfach eine Verschwendung von Leben."

Worte, die Vafaei sauer aufstoßen. "Das waren sehr schlechte Worte, sehr schlecht für unseren Sport. Hören Sie, er muss uns nicht daran erinnern, dass er 20 Major-Titel gewonnen hat. Ich denke, jemand, der neben ihm steht, sollte ihn daran erinnern, dass er Ronnie O'Sullivan ist", kritisierte der Iraner.

Ohne sein Team wäre auch O'Sullivan nicht da, wo er heute ist, so Vafaei weiter. Er ärgerte sich insbesondere über die aus seiner Sicht unnötigen Vergleiche von O'Sullivan: "Er vergleicht mich mit jemand anderem. Das gefällt mir nicht. Wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen."

Dann folgten die Worte, die für großes Aufsehen sorgten. "Ich möchte mich nicht in diese Art von Gesprächen einmischen. Ich mag ihn sehr, ich bin sein Fan, ich liebe, was er tut, aber manchmal ist er respektlos, er ist nicht gut für das Spiel", schoss Vafaei gegen den aktuellen Weltranglistenersten.

Der beste Snooker-Stoß der Geschichte? Vafaei macht das Unmögliche möglich

Vafaei fordert O'Sullivans Rücktritt

Doch dabei blieb es nicht. Denn der Iraner forderte O'Sullivan gar zum Rücktritt auf: "Ich denke, er sollte sich zurückziehen, um ehrlich zu sein. Er sollte sich zurückziehen und die jüngere Generation sollte das Spiel größer machen", sagte er.

Denn aus seiner Sicht habe O'Sullivan den Sport in den vergangenen Jahren nicht weitergebracht. "Ich sehe keine Verbesserung, er ist seit 20 Jahren an der Spitze dieses Sports und was hat er für uns getan? Das ist meine größte Frage: Was hat er für uns getan?", stichelte der 27-Jährige weiter und fragte weiter: "Wo sind die großen Unternehmen?".

Damit spielt Vafaei darauf an, dass es im Snooker zwar zahlreiche Sponsoren gibt, die großen internationalen Weltmarken wie beispielsweise im Tennis bleiben der Sportart bisher jedoch fern. "Sie waren in der Lage, das Spiel größer zu machen, warum haben Sie es nicht getan? Wie viele Kontakte haben Sie gehabt, um Autofirmen oder Rolex in unseren Sport zu bringen, um das Spiel größer zu machen?", forderte Vafaei von O'Sullivan eine Antwort auf das aus seiner Sicht fehlende Wachstum.

Er selbst wolle es definitiv anders machen, wenn er ein Snooker-Aushängeschild werden sollte. "Wenn ich diese Position erreiche, werde ich allen Spielern helfen, wenn ich ihnen helfen kann. Ich bin keine egoistische Person", so Vafaei.

Traumstoß über zwei Banden: Vafaei zaubert

Vafaei schimpft: O'Sullivan will Snooker klein machen

Abschließend legte der Welsh-Open-Halbfinalist von 2019 nochmals in Richtung O'Sullivan nach. "Er muss sich überlegen, warum er nicht den Privatjet oder ein größeres Haus wie ein Fußballer hat", sagte Vafaei und kritisierte die Einstellung von "The Rocket": "Jetzt spielt er immer noch für 70.000 oder 50.000 Pfund, oder er wird sagen, dass er nicht mehr mitspielen will."

Er wolle den Snooker-Sport klein machen, monierte Vafaei: "Es ist Zeit, ihm zu sagen: 'Geh in Rente, Mann. Tritt zurück'."

Harte Aussagen für einen WM-Debütanten, wenngleich Vafaei im Snooker kein Unbekannter ist und mit viel Selbstvertrauen in Sheffield an den Start gehen wird. Ende Januar triumphierte er beim Shoot Out und bezwang im Finale den dreimaligen Weltmeister Mark Williams. Zudem ist er 18. in der Weltrangliste.

Mittwoch, 20. April ab 15:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei In der ersten Runde trifft Vafaei am Mittwoch zudem auf den ehemaligen Weltranglistenersten Judd Trump, aktuell Nummer vier der Welt (und bei Eurosport auf Joyn! ). Allein aus sportlicher Sicht gäbe es demnach genug Gründe, sich auf den Auftritt des Iraners zu freuen. Nach dieser heftigen Kritik an Superstar O'Sullivan dürfte Vafaeis Auftaktmatch natürlich noch mehr im Fokus stehen.

