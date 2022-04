Der 13. Frame erwies sich beim Achtelfinaleinzug des Engländers als Schlüssel. O'Sullivan nutzte eine kleine Nachlässigkeit Gilberts aus und machte den Punkt nach einem beeindruckenden Fluke klar.

Zum Beginn der Session war Gilbert noch mit zwei siegreichen Frames erfolgreich gestartet, sein Gegenüber meldete sich aber eindrucksvoll mit einem Century Break zurück.

Daraufhin versuchte sich Gilbert zurück in die Partie zu taktieren, O'Sullivan behielt aber die Überhand.

Dieser entschied das Aufeinandertreffen schließlich im 15. Frame für sich und folgte damit Mark Selby ins Achtelfinale

McGill und Williams starten gut

In der Runde der letzten 16 steht auch Zhao Xintong. Der 25-Jährige war in der zweiten Session wie am Samstag nicht aufzuhalten und machte seinen Triumph über Jamie Rhys bereits im zwölften Frame klar (10:2).

Anthony McGill legte indes in seinem Vergleich mit Liam Highfield stark vor und startete mit einem 6:3 in die erste Runde des Turniers. Mark Williams tat es seinem schottischen Kollegen gleich und fertigte Michael White gar mit 7:2 in der ersten Session ab.

Am Abend (ab 20:00 Uhr live bei Eurosport) wollen Jackson Page (gegen Barry Hawkins) und Stephen Maguire (gegen Shaun Murphy) ihren Vorsprung ins Ziel bringen. Beide konnten sich jeweils eine 6:3-Führung erspielen. Alle Termine und Ergebnisse der Snooker-WM in Sheffield gibt es hier in der Übersicht

