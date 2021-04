Die Snooker-WM findet vom Samstag, 17. April bis zum Montag, 3. Mai 2021 im altehrwürdigen Crucible Theatre statt.

Topfavorit bei der WM in Sheffield ist Ronnie O'Sullivan. Der sechsmalige Weltmeister setzte sich im Vorjahr im Finale 18:8 gegen Kyren Wilson durch.

Doch der Weg zur Titelverteidigung ist ein steiniger für "The Rocket": Schließlich brennen die Topstars der Snooker-Szene um Judd Trump, John Higgins, Neil Robertson, Mark Selby, Shaun Murphy und Stephen Maguire darauf, O'Sullivan vom WM-Thron zu stoßen.

Eurosport überträgt die Snooker-WM live im Free-TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player und bei Eurosport mit Joyn PLUS+.

Snooker-WM live bei Eurosport im TV und im Livestream

(Eurosport Deutschland; * = Extra-Kanal im Eurosport Player mit deutschem Kommentar)

Samstag, den 17. April 2021: 11:00 - 14:00 - Eurosport 2 live

Samstag, den 17. April 2021: 14:00 - 15:30 - Eurosport 2 live oder zeitversetzt

Samstag, den 17. April 2021: 15:30 - 18:30 - Eurosport 1 live

Samstag, den 17. April 2021: 18:30 - 19:45 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 17. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player* live

Samstag, den 17. April 2021: 20:30 - 23:00 Eurosport 1 live

Samstag, den 17. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 18. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 2 live

Sonntag, den 18. April 2021: 14:00 - 15:30 Eurosport 2 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 18. April 2021: 15:30 - 18:30 Eurosport 2 live

Sonntag, den 18. April 2021: 18:30 - 19:45 Eurosort 1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 18. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport 1 live

Sonntag, den 18. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Montag, den 19. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Montag, den 19. April 2021: 14:00 - 15:25 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Montag, den 19. April 2021: 15:25 - 17:00 Eurosport 1 live

Montag, den 19. April 2021: 15:30 - 18:30 Eurosport Player* live

Montag, den 19. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player* live

Montag, den 19. April 2021: 21:00 - 23:00 Eurosport 1 live

Montag, den 19. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 20. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Dienstag, den 20. April 2021: 14:00 - 15:30 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 20. April 2021: 15:30 - 17:00 Eurosport 1 live

Dienstag, den 20. April 2021: 15:30 - 18:30 Eurosport Player* live

Dienstag, den 20. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player live

Dienstag, den 20. April 2021: 21:00 - 23:00 Eurosport 1 live

Dienstag, den 20. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Mittwoch, den 21. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 2 live

Mittwoch, den 21. April 2021: 14:00 - 15:25 Eurosport 2 live oder zeitversetzt

Mittwoch, den 21. April 2021: 15:25 - 17:00 Eurosport 2 live

Mittwoch, den 21. April 2021: 17:00 - 18:30 Eurosport Player* live

Mittwoch, den 21. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player live

Mittwoch, den 21. April 2021: 21:00 - 23:00 Eurosport 1 live

Mittwoch, den 21. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Donnerstag, den 22. April 2021: 14:00 - 17:00 Eurosport 1 live

Donnerstag, den 22. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player* live

Donnerstag, den 22. April 2021: 21:00 - 23:00 Eurosport 1 live

Donnerstag, den 22. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 23. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Freitag, den 23. April 2021: 14:00 - 15:25 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 23. April 2021: 15:25 - 17:00 Eurosport 1 live

Freitag, den 23. April 2021: 15:30 - 18:30 Eurosport Player* live

Freitag, den 23. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player* live

Freitag, den 23. April 2021: 21:15 - 23:00 Eurosport 1 live

Freitag, den 23. April 2021: 23:00 - 23:55 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 24. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Samstag, den 24. April 2021: 14:00 - 15:30 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 24. April 2021: 15:30 - 18:30 Eurosport 1 live

Samstag, den 24. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player* live

Samstag, den 24. April 2021: 20:30 - 23:00 Eurosport 1 live

Samstag, den 24. April 2021: 23:00 - 23:55 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 25. April 2021: 11:00 - 13:00 Eurosport 2 live

Sonntag, den 25. April 2021: 15:00 - 15:25 Eurosport 2 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 25. April 2021: 15:25 - 17:15 Eurosport 2 live

Sonntag, den 25. April 2021: 17:15 - 18:30 Eurosport 1 live

Sonntag, den 25. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player* live

Sonntag, den 25. April 2021: 20:30 - 23:00 Eurosport 1 live

Sonntag, den 25. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Montag, den 26. April 2021: 14:00 - 17:00 Eurosport 1 live

Montag, den 26. April 2021: 17:00 - 18:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Montag, den 26. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport 1 live

Montag, den 26. April 2021: 23:00 - 23:55 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 27. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Dienstag, den 27. April 2021: 14:00 - 15:25 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 27. April 2021: 15:25 - 18:30 Eurosport 1 live

Dienstag, den 27. April 2021: 18:30 - 19:45 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 27. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport 1 live

Mittwoch, den 28. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Mittwoch, den 28. April 2021: 14:00 - 15:25 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Mittwoch, den 28. April 2021: 15:25 - 18:30 Eurosport 1 live

Mittwoch, den 28. April 2021: 18:30 - 19:45 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Mittwoch, den 28. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport 1 live

Mittwoch, den 28. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Donnerstag, den 29. April 2021: 13:45 - 17:00 Eurosport 1 live

Donnerstag, den 29. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport 1 live

Freitag, den 30. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Freitag, den 30. April 2021: 15:25 - 18:30 Eurosport 1 live

Freitag, den 30. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport 1 live

Samstag, den 01. Mai 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Samstag, den 01. Mai 2021: 15:30 - 18:30 Eurosport 1 live

Samstag, den 01. Mai 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport 1 live

Sonntag, den 02. Mai 2021: 13:45 - 17:00 Eurosport 1 live

Sonntag, den 02. Mai 2021: 19:45 - 23:30 Eurosport 1 live

Montag, den 03. Mai 2021: 13:45 - 17:00 Eurosport 1 live

Montag, den 03. Mai 2021: 19:45 - 23:30 Eurosport 1 live

Snooker-WM: Spielplan und Ansetzungen

(alle Zeiten MESZ; * kennzeichnet die letzte Session)

Samstag, 17. April (Snooker-WM - 1. Runde, Best-of-19):

11:00 Uhr

(1) Ronnie O'Sullivan - Qualifikant

(1) Yan Bingtao - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Stephen Maguire - Qualifikant

(1) Neil Robertson - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Ronnie O'Sullivan - Qualifikant

(1) David Gilbert - Qualifikant

Sonntag, 18. April (Snooker-WM - 1. Runde, Best-of-19):

11:00 Uhr

(1) Anthony McGill - Qualifikant

(2*) Yan Bingtao - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) John Higgins - Qualifikant

(2*) David Gilbert - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Stephen Maguire - Qualifikant

(2*) Neil Robertson - Qualifikant

Montag, 19. April (Snooker-WM - 1. Runde, Best-of-19):

11:00 Uhr

(1) Ding Junhui - Qualifikant

(1) Kyren Wilson - Qualifikant

15:30 Uhr

(2*) John Higgins - Qualifikant

(1) Jack Lisowski - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Anthony McGill - Qualifikant

(2*) Kyren Wilson - Qualifikant

Dienstag, 20. April (Snooker-WM - 1. Runde, Best-of-19):

11:00 Uhr

(1) Mark Allen - Qualifikant

(2*) Jack Lisowski - Qualifikant

15:30 Uhr

(2*) Ding Junhui - Qualifikant

(1) Judd Trump - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Mark Allen - Qualifikant

(1) Barry Hawkins - Qualifikant

Mittwoch, 21. April (Snooker-WM - 1. Runde, Best-of-19):

11:00 Uhr

(1) Mark Williams - Qualifikant

(1) Shaun Murphy - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Mark Selby - Qualifikant

(2*) Judd Trump - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Mark Williams - Qualifikant

(2*) Barry Hawkins - Qualifikant

Donnerstag, 22. April (Snooker-WM - 1. Runde, Best-of-19, & Achtelfinale, Best-of-25):

14:00 Uhr

(1) O'Sullivan/Qualifikant - McGill/Qualifikant

(2*) Shaun Murphy - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Mark Selby - Qualifikant

(1) Robertson/Qualifikant - Lisowski/Qualifikant

Freitag, 23. April (Snooker-WM - Achtelfinale, Best-of-25):

11:00 Uhr

(2) O'Sullivan/Qualifikant - McGill/Qualifikant

(1) Hawkins/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Higgins/Qualifikant - Williams/Qualifikant

(2) Robertson/Qualifikant - Lisowski/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) O'Sullivan/Qualifikant - McGill/Qualifikant

(2) Hawkins/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

Samstag, 24. April (Snooker-WM - Achtelfinale, Best-of-25):

11:00 Uhr

(2) Higgins/Qualifikant - Williams/Qualifikant

(3*) Robertson/Qualifikant - Lisowski/Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Allen/Qualifikant - Selby/Qualifikant

(3*) Hawkins/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) Higgins/Qualifikant - Williams/Qualifikant

(1) Murphy/Qualifikant - Yan/Qualifikant

Sonntag, 25. April (Snooker-WM - Achtelfinale, Best-of-25):

11:00 Uhr

(1) Ding/Qualifikant - Maguire/Qualifikant

(1) Gilbert/Qualifikant - Trump/Qualifikant

15:30 Uhr

(2) Allen/Qualifikant - Selby/Qualifikant

(2) Murphy/Qualifikant - Yan/Qualifikant

20:00 Uhr

(2) Ding/Qualifikant - Maguire/Qualifikant

(2) Gilbert/Qualifikant - Trump/Qualifikant

Montag, 26. April (Snooker-WM - Achtelfinale, Best-of-25):

14:00 Uhr

(3*) Ding/Qualifikant - Maguire/Qualifikant

(3*) Gilbert/Qualifikant - Trump/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) Allen/Qualifikant - Selby/Qualifikant

(3*) Murphy/Qualifikant - Yan/Qualifikant

Dienstag, 27. April (Snooker-WM - Viertelfinale, Best-of-25):

11:00 Uhr

(1) Viertelfinale 1

(1) Viertelfinale 3

15:30 Uhr

(1) Viertelfinale 2

(1) Viertelfinale 4

20:00 Uhr

(2) Viertelfinale 1

(2) Viertelfinale 3

Mittwoch, 28. April (Snooker-WM - Viertelfinale, Best-of 25):

11:00 Uhr

(2) Viertelfinale 2

(3*) Viertelfinale 3

15:30 Uhr

(3*) Viertelfinale 1

(2) Viertelfinale 4

20:00 Uhr

(3*) Viertelfinale 2

(3*) Viertelfinale 4

Donnerstag, 29. April (Snooker-WM - Halbfinale, Best-of-33):

14:00 Uhr

(1) Halbfinale 1

20:00 Uhr

(1) Halbfinale 2

Freitag, 30. April (Snooker-WM - Halbfinale, Best-of-33):

11:00 Uhr

(2) Halbfinale 1

15:30 Uhr

(2) Halbfinale 2

20:00 Uhr

(3) Halbfinale 1

Samstag, 1. Mai (Snooker-WM - Halbfinale, Best-of-33):

11:00 Uhr

(3) Halbfinale 2

15:30 Uhr

(4*) Halbfinale 1

20:00 Uhr

(4*) Halbfinale 2

Sonntag, 2. Mai (Snooker-WM - Finale, Best-of-35):

14:00 Uhr (8 Frames) & 20:00 Uhr (9 Frames)

(1 + 2) Finale

Montag, 3. Mai (Snooker-WM - Finale, Best-of-35):

14:00 Uhr (8 Frames) & 20:00 Uhr (max. 10 Frames)

(3 + 4*) Finale

Snooker-WM: Alle Ergebnisse

Hier folgen während der WM alle Ergebnisse.

Snooker-WM im Eurosport Player und bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Im Eurosport Player und bei Eurosport mit Joyn PLUS+ wird es auch für die Weltmeisterschaft wieder einen Bonus-Kanal geben, in dem alle Sessions komplett gezeigt werden - unabhängig von TV-Übertragungen (Stream ohne Kommentar; zwei Tische). Darüber hinaus können über den Eurosport Player und bei PLUS+ natürlich auch die TV-Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 geschaut werden. Bei deutschen Fenstern in den TV-Programmen wird für Liveübertragungen zudem ein zusätzlicher Extra-Kanal für Snooker mit deutschem Kommentar aufgeschaltet.

