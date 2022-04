Vafaei forderte den sechsmaligen Weltmeister jüngst zum Rücktritt auf.

In einem Interview mit "Metro.co.uk" kritisierte er die Snooker-Ikone: "Ich mag ihn sehr, ich bin sein Fan, ich liebe, was er tut, aber manchmal ist er respektlos, er ist nicht gut für das Spiel. (...) Ich denke, er sollte sich zurückziehen, um ehrlich zu sein. Er sollte sich zurückziehen und die jüngere Generation sollte das Spiel größer machen."

Zunächst konterte O'Sullivan lässig und beschwichtigte den Wirbel um einen möglichen Rücktritt: "Es gibt keine andere Reaktion als die, dass es einfach nur Spaß ist", meinte der 46-Jährige. "Das ist ein Teil des Lebens. Am Ende des Tages sind es nur Worte. Wir werden einfach Spaß haben."

Wenige Tage später wechselte der Engländer in die Offensive und stellte eine Gegenfrage. "Ich habe schon über ein Karriereende nachgedacht. Aber tritt man als Nummer 1 der Welt zurück?", führte O'Sullivan im Interview bei Eurosport aus. "Vielleicht wäre es ein guter Zeitpunkt, sich zurück zu ziehen, wenn man an der Spitze angelangt ist. Aber nein. Mir macht Snooker immer noch Spaß", unterstrich er.

An seine Konkurrenz richtete sich "The Rocket" mit einem leichten Seitenhieb. "Bevor ich an einen Rücktritt denke, muss jemand kommen und mich von meinem Thron stürzen."

Heikle Geste von O'Sullivan - Disziplinarausschuss schaltet sich ein

