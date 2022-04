"Ich denke, ich spiele wahrscheinlich besser Tennis als Novak Djokovic Snooker", witzelte Ronnie O'Sullivan.

Vorausgegangen war die Frage, ob er sich denn vorstellen könne, gegen den Serben im Snooker anzutreten. "Wenn er in der Nähe ist, kann er mich gerne anrufen, dann spielen wir eine Runde", ließ der 46-Jährige wissen.

Seine Snooker-Spielweise verglich O'Sullivan aber eher mit der von Roger Federer auf dem Tennisplatz. "Djokovic und ich sind vom Stil her verschieden, ich bin da mehr wie Federer. Artistischer, weniger zuverlässig", so der sechsmalige Weltmeister. Djokovic habe aus seiner Sicht "ein bisschen was von Federer und ein bisschen was von Nadal. Er ist der komplette Spieler."

Dagegen sei es "viel schwieriger, mit Federers Spielstil Turniere zu gewinnen", glaubt O'Sulivan. "Nadal macht dich fertig. Djokovic macht dich fertig. Sie sind wie Maschinen, aber Federer ist ein bisschen wie ein Künstler."

Das wiederum lässt sich ohne Zweifel auch über O'Sullivan sagen.

