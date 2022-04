Ronnie O’Sullivan hatte den entscheidenden Vorsprung schon am Samstagmorgen geholt, als er seine Führung von 10:6 auf 15:9 ausgebaut hatte. John Higgins schaffte es zu selten, aus seinen Chancen hohe Breaks zu machen. Ganz anders Ronnie O’Sullivan, der im Halbfinale fünf Centuries spielte.

Am Abend erwischte Higgins allerdings einmal mehr einen besseren Start und verkürzte mit einer 69, seinem zweithöchsten Break im Match, auf 10:15. Dank einer 67 stellte O’Sullivan aber umgehend den alten Abstand wieder her. Der 27. Frame war dann wieder zerfahren. O’Sullivan hatte eine gute Chance, doch nach 36 Punkten verschoss er eine dünne Rote auf die Ecktasche und Higgins verkürzte erneut.

Im nächsten Frame machte O’Sullivan aber den Sieg perfekt: Mit seiner zweiten Chance machte er eine 83 zum 17:11. Damit steht er zum achten Mal im Finale der Weltmeisterschaften und kann am Montag den Rekord von Stephen Hendry mit sieben WM-Titeln im Crucible Theatre einstellen.

Die mitreißende Aufholjagd von Mark Williams gegen Judd Trump wurde nicht belohnt. Trump hatte schon mit 12:5 geführt, aber bereits in der dritten Session reduzierte Williams den Rückstand auf 11:13. Das setzte sich dann auch in der vierten Session fort. Mit einer 138 schaffte Williams im 30. Frame den Ausgleich. Das war zugleich sein 16. Century bei dieser WM; damit stellte er den Rekord von Stephen Hendry aus dem Jahr 2002 ein.

Anschließend übernahm Williams mit 16:15 sogar erstmals die Führung. Trump aber hielt dem Druck stand und so kam es zum Decider. Der war von der Spannung geprägt und stürzte die Spieler in ein Wechselbad der Gefühle auf beiden Seiten. So schaffte es Trump einmal, Williams so zu snookern, dass der keinen Ausweg wusste. Bei einem kräftigen Stoß nach dem Motto „Hit and Hope“ fiel dann aber zufällig eine Rote. Doch der Waliser verschoss anschließend Blau.

Trump dagegen rettete sich zwei Mal nach einer exzellenten Safety von Williams mit einem Cross Double. Die Entscheidung fiel im Endspiel auf die Farben, und als Trump Blau lochte hatte er sich dank seiner Matchhärte ins Finale gerettet.

