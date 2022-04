Judd Trump hatte zum Ende der ersten beiden Sessions jeweils mit sechs Frames Vorsprung (7:1 und 11:5) deutlich in Führung gelegen. In der dritten Session am Freitagabend kam Mark Williams dann auf 11:13 heran.

Der Engländer gewann den ersten Frame in der vierten Session und stellte die Weichen mit 14:11 vermeintlich auf Finaleinzug. Doch dann setzte Williams seine Aufholjagd des Vortages fort.

Der 47-Jährige gewann die nächsten beiden Frames und verkürzte auf 13:14. Erstmals seit dem 0:1 am Donnerstag war Williams wieder in Schlagdistanz zu Trump.

Mit einer Total Clearance von 137 Punkten gewann er auch den 28. Frame und ging mit dem 14:14-Ausgleich im Rücken ins Midsession Interval. Zu diesem Zeitpunkt hatte Williams neun der zurückliegenden elf Frames für sich entschieden.

"Schier brillant!" Williams gleicht mit Total Clearance von 137 Punkten aus

Doch die Pause kam für den 32 Jahre alten Engländer offenbar zur richtigen Zeit. Er sicherte sich anschließend den 29. Frame und verhinderte Williams' vierten Framegewinn in Folge.

"Bärenstark!" Trump versenkt Rot aus schwieriger Position

Doch Williams ließ sich davon nicht beeindrucken und glich seinerseits mit einem fantastischen Century Break von 138 Punkten erneut aus. Für den dreimaligen Weltmeister war es das 16. Century bei diesen Welttitelkämpfen - damit stellte er den Rekord von Stephen Hendry aus dem Jahr 2002 ein

"Wie im Rausch!" Williams mit Total Clearance zum WM-Rekord

Wenig später war es dann soweit: Williams sicherte sich den 31. Frame und ging erstmals in diesem Semifinale in Führung. Zudem war der dreimalige Weltmeister nun plötzlich nur noch einen Frame vom Endspiel entfernt.

Ganz starkes Snooker: Spiel auf Pink wird zum Strategie-Gipfel

Die Krönung seiner Aufholjagd verpasste er jedoch zunächst. Frame 32 wurde auch aufgrund der Brisanz zu einer taktischen Nervenschlacht. Trump lochte Grün und ging mit 53:22 in Führung. Williams brauchte damit drei Snooker. Es entwickelte sich ein Duell um die Farben, bei dem er Trump zu Foulpunkten zwingen musste. Doch dieser tat ihm den Gefallen nicht, weshalb Williams beim Kampf um Pink den Frame aufgab. So ging es in den Decider.

Snooker-WM: Trump gewinnt den Decider nach über 40 Minuten

Zuvor verließen Trump und Williams nochmal kurz die Arena. Bei ihrer Rückkehr an den Tisch wurden sie von den Zuschauern frenetisch gefeiert. Trump ließ sich davon anstecken und forderte die Fans mit einem Lächeln auf, noch ein bisschen lauter zu werden.

Im Decider zog Trump zunächst davon. Doch bei 50:1 verschoß er Rot, die zudem direkt vor der Ecktasche liegen blieb. Williams nutzte den Fehler zwar aus, konnte aber anschließend nur bedingt Kapital daraus schlagen.

Beim Stand von 64:34 hatte Trump nach einer Frame-Dauer von über 40 Minuten dann die Chance den Finaleinzug perfekt zu machen. Und diese nutzte er: Trump lochte Blau und ließ sich anschließend von den Fans feiern.

ab 20:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Der Finalgegner wird am Samstagabend in der letzten Session des zweiten Halbfinals zwischen Ronnie O'Sullivan und John Higgins ermittelt (und bei Eurosport auf Joyn! ). Nach drei Sessions führt O'Sullivan 15:9.

Wütender Higgins knallt Queue auf den Boden

