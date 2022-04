Zuvor hatte bereits der britische Eurosport-Kommentator Dave Hendon die Leistung von Ronnie O'Sullivan gelobt. "O'Sullivan behält seine Disziplin und seinen Fokus bei", bemerkte Hendon und ergänzte: "Er könnte sich gar nicht mehr anstrengen, und er wird dafür belohnt."

Eurosport-Experte Neal Foulds pflichtete Hendon bei und meinte: "Ich habe ihn noch nie mit dieser Intensität in einem Spiel gesehen, und jahrelang musste er sich nicht so anstrengen, seien wir ehrlich. Er war der begabteste Spieler, das war es, was sein Spiel ausmachte."

Nun spielt O'Sullivan aus Sicht von Foulds jedoch mit einer veränderten mentalen Einstellung: "Ich meine, offensichtlich hat er es immer versucht, aber er musste einfach nur das Queue spitzen und den Ball versenken, aber jetzt hat er sich wirklich in jeder Hinsicht reingehängt."

Für den WM-Halbfinalisten von 1987 spielt "The Rocket" sogar nochmal leidenschaftlicher als bei seinem WM-Triumph vor zwei Jahren. "Als er hier 2020 gewonnen hat, dachte ich, dass er gut darin war, die Ärmel hochzukrempeln - er hat nicht immer gut gespielt - aber er hat es dieses Jahr auf ein neues Niveau gebracht", analysierte Foulds.

Snooker-WM: Im Finale wartet Judd Trump

Damals schlug O'Sullivan im Halbfinale Mark Selby und holte sich dann im Endspiel gegen Kyren Wilson seinen sechsten WM-Titel.

Sollte der 46-Jährige seine Führung in der vierten Session ins Ziel bringen, würde er am Sonntag und Montag im Finale auf Judd Trump treffen. Der Engländer setzte sich am Samstag in einem epischen Halbfinale 17:16 gegen Mark Williams durch

