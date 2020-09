Nun also der Rücktritt vom Rücktritt. Auch wenn er zuletzt noch bei der Senioren-WM das Halbfinale erreicht hatte, kam dieser Schritt dann doch überraschend. Im Vorfeld hatte Hendry einige Trainings-Sessions mit Steve Feeney gehabt. Der hatte mit seiner "Sight Right" Methode ja schon Mark Williams die Freude am Snookerspielen zurückgebracht und war so maßgeblich am dritten WM-Titelgewinn des Walisers im Jahr 2018 beteiligt.