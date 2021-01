Williams hatte da zwar eine 54 geschafft, doch er verschoss Schwarz, sein erster Lochfehler überhaupt. Murphy kämpfte sich in den Frame zurück, lochte am Ende Pink als Fluke und Schwarz dann brillant lang von der Bande weg.

The Masters

Nach dem Interval jedoch schlichen sich bei Murphy einige wenige Lochfehler ein, die Williams ausnutzte. So glich der Waliser zum 3:3 aus. Doch der Magician bewies immer wieder Biss und verhinderte, dass Williams in Führung ging. Die nächsten beiden Frames teilten sich die beiden.

Im neunten Frame spielte Williams dann eine Safety ein bisschen zu dick und drückte so eine Rote vor eine Ecktasche. Die langen Bälle waren an diesem Tag die Stärke von Murphy, und so holte er sich auch diese Rote und machte daraus ein Break von 81 Punkten. Im nächsten Durchgang schaffte Williams zwar eine 52, doch als er einen schweren roten Ball verschoss, räumte Murphy den Tisch mit einer nervenstarken Clearance von 47 Punkten ab.