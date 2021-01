Das Masters-Debüt von Gary Wilson war nur kurz. Der Nachrücker war gegen seinen Namensvetter Kyren Wilson ohne Chance. Fünf Frames in Folge gewann der "Warrior" und spielte zwei Centuries.

The Masters

Kyren holte sich auf Pink das 4:2 und gab dann richtig Gas. Nach weiteren Breaks von 136 und 65 Punkten hatte er den Sieg in der Tasche.

"Was für eine Rote!" Wilson mit krachendem Auftakt in Milton Keynes

David Gilbert zeigte vor allem in den ersten vier Frames seines Matches gegen Joe Perry seine bisher beste Leistung in dieser Saison. Sowohl sein Lochspiel als auch sein Safe-Spiel waren sehr sicher. So dominierte er mit Top-Breaks von 58, 62 und 60 Punkten drei der ersten vier Frames.