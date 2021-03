Publiziert 28/03/2021 Am 23:00 GMT

Zu Beginn gelang es Ronnie O'Sullivan noch, die Partie ausgeglichen zu gestalten. Nach den ersten acht Frames stand es 4:4.

In der zweiten Session holte O'Sullivan dann jedoch keinen einzigen Frame mehr. Robertson stürmte mit einem 6:0-Lauf zu seinem ersten Turniersieg bei der Tour Championship, die in diesem Jahr zum dritten Mal ausgetragen wurde.

Dabei spielte Robertson unter anderem Breaks von 123 und 119 Punkten. Mit einem weiteren Century Break von 114 Punkten holte er sich seinen zehnten Frame und machte den Titel in Newport perfekt.

Zugleich bescherte er damit O'Sullivan einen Rekord auf, auf den der sechsfache Weltmeister sicherlich gerne verzichten würde. O'Sullivan ist durch diese Finalniederlage der erste Spieler, der in einer Saison fünf Finals verlor. Zuvor war der 45-Jährige bereits bei den Northern Ireland Open, den Scottish Open, den Welsh Open und den Players Championship im Endspiel unterlegen.

Robertson schafft zweiten Saisontitel

Neil Robertson feierte dagegen den zweiten Titel in der laufenden Saison. Anfang Dezember hatte er bereits bei den UK Championship triumphiert hatte.

Außerdem unterstrich der Weltmeister von 2010 erneut seine herausragende Form, nachdem er schon im Halbfinale Mark Selby überraschend deutlich mit 10:3 bezwungen hatte.

Damit zählt Robertson bei der am 17. April beginnenden Weltmeisterschaft in Sheffield zu den Top-Favoriten. Das Endspiel im Crucible Theatre steigt am 2. und 3. Mai. Eurosport zeigt die WM täglich live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn+!

