Hendry selbst konnte es kaum glauben: "All diese Finals, die wir gegeneinander gespielt haben, und nun treffen wir in der allerersten Runde aufeinander", meinte er bei "ITV4" und fügte an. "Das ist unglaublich. Wir haben miteinander trainiert, aber das ist jetzt vorbei."

Um sich für die WM-Endrunde im Crucible Theatre zu qualifizieren, müssten die beiden aber vier Matches in Folge gewinnen. Auf den Sieger des direkten Duells würde in der zweiten Runde Xu Si warten. Danach wäre Zhou Yuelong der nächste Gegner.

Neben dem Duell zwischen White und Hendry wird es auch noch weitere Veteranen-Treffen im English Institute of Sport geben. So spielen Ken Doherty und Lee Walker gegeneinander. Auf den Sieger wartet dann Nigel Bond, der noch um seinen Tourplatz zittern muss.

Als Amateur ist Michael White bei der WM-Qualifikation dabei. Ashley Carty ist sein erster Gegner. White hat noch die Chance, sich über die Einjahresrangliste oder eine Qualifikation für das Crucible erneut einen Tourplatz zu sichern. In der zweiten Runde würde Louis Heathcote auf ihn warten. Der "Tour-Neuling des Jahres" aus der Vorsaison kämpft aber ebenso noch um seinen Verbleib auf der Tour.

Kleckers, Lichtenberg und Nüßle spielen um WM-Ticket

Lukas Kleckers trifft in der ersten Runde der WM-Qualifikation auf Peter Devlin. Gewinnt der Essener dieses Match über "best of 11" würde er auf den Schweizer Alexander Ursenbacher treffen. In der dritten Runde wartet dann Martin O’Donnell.

Simon Lichtenberg startet in die WM-Qualifikation gegen den Amateur Ivan Kakovski. Ian Burns und Xiao Guodong wären die möglichen nächsten Gegner für den Berliner. Florian Nüßle misst sich zum Auftakt mit Ben Hancorn. In den Runden darauf könnte der Österreicher dann auf Mark King und Luca Brecel treffen.

Reanne Evans bekommt es erneut mit Andy Hicks zu tun. Im Vorjahr hatte die Rekord-Weltmeisterin gegen Hicks mit 3:6 verloren und wird versuchen, sich für diese Niederlage zu revanchieren. Rebecca Kenna ist die zweite Spielerin im Feld. Sie ist zum ersten Mal bei der WM-Qualifikation dabei. Ihr erster Gegner wird Brandon Sargeant sein.

Ben Mertens trifft in der ersten Runde auf Lei Peifan. Im Vorjahr avancierte der Belgier zum jüngsten Spieler, der ein WM-Match gewonnen hatte, als er James Cahill mit 6:2 schlug. In der zweiten Runde scheiterte er dann knapp mit 4:6 an Sam Baird.

Die WM-Qualifikation wird vom 5. bis zum 14. April im English Institute of Sport in Sheffield gespielt. Eurosport überträgt die WM-Qualifikation im Eurosport-Player und auf JOYN.

In der ersten Runde spielen die letzten 64 der Setzliste gegeneinander. Die 32 Sieger treffen dann auf diejenigen, die auf den Plätzen 49 bis 80 gesetzt sind. Die 32 Spieler ab Rang 17 der Setzliste greifen in der dritten Runde ins Geschehen ein. Die 32 Sieger der dritten Runde treffen dann in der vierten Runde aufeinander, um die 16 Qualifikanten für die WM-Endrunde im Crucible Theatre zu ermitteln.

Alle Paarungen der ersten Runde:

Jimmy White - Stephen Hendry

Zak Surety - Fan Zhengyi

Ken Doherty - Lee Walker

Oliver Lines -Dylan Emery

Fraser Patrick - Leo Fernandez

Barry Pinches - Jamie Wilson

Gao Yang - Paul Davison

Soheil Vahedi - Julien Leclercq

Andy Hicks - Reanne Evans

Billy Castle - Connor Benzey

David Lilley - Amine Amiri

Brandon Sargeant - Rebecca Kenna

Zhao Jianbo - Ross Muir

Rod Lawler - Alex Borg

Fergal O’Brien - Fergal Quinn

Jamie Clarke - Iulian Boiko

Igor Figueiredo - Farakh Ajaib

Rory McLeod - Brian Ochoiski

Ashley Carty - Michael White

Peter Lines - Mark Lloyd

Allan Taylor - Bai Langning

Duane Jones - Hayden Staniland

Steven Hallworth - Dean Young

James Cahill - Sean Maddocks

Si Jiahui - Hamim Hussain

Peter Devlin - Lukas Kleckers

Kacper Filipiak - Riley Parsons

Aaron Hill - Ashley Hugill

Lei Peifan - Ben Mertens

Simon Lichtenberg - Ivan Kakovski

Ben Hancorn - Florian Nüßle

Mitchell Mann - Robbie McGuigan

