Kleckers unterlag dem Engländer Michael Holt im Decider und scheiterte knapp 4:5. Deutlicher unterlag hingegen Landsmann Lichtenberg, der 0:5 gegen den Waliser Jackson Page verlor.

Auch Zhao Xintong erreichte die zweite Runde in der Türkei. Allerdings zwang Michael White den 24-Jährigen ebenfalls in den Decider, in dem Xintong dann aber die Überhand behielt.

Auch über neun Frames ging das Duell der Engländer zwischen Martin Gould und David Grace. Gould zog am Ende in die zweite Runde in der Türkei ein.

Am Dienstag starten unter anderem Judd Trump, Yan Bingtao, Kyren Wilsen und Hossein Vafaei in die Premiere des Turkish Masters.

