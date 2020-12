Zu Beginn der Partie brillierte Robertson aber mit seinem perfekten Safe-Spiel. Selby bekam nicht den Hauch einer Chance. Immer, wenn er an den Tisch kam, lag der Spielball an der Fußbande oder gar in einem Snooker.

Zhou Yuelong steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines Triple Crown Events. Gegen Jack Lisowski verlor er zwar den ersten Durchgang, holte dann aber mit einem Top-Break von 99 Punkten vier Frames in Folge. Beim Stand von 5:2 schien der Chinese den Sieg in der Tasche zu haben, aber er brachte ihn zunächst nicht ins Ziel. So kam Lisowski noch einmal auf 4:5 heran. Im zehnten Frame machte Zhou dann aber den Sieg perfekt.