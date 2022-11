Murphy hatte in den vergangenen Tagen gleich doppelt für Wirbel gesorgt. Zum einen, weil er sich im Erstrundenmatch gegen David Gilbert nach einer gelochten Schwarzen zu einem Jubel-Ausbruch hinreißen ließ, was im Gentlemen-Sport Snooker sonst eher unüblich ist.

"The Rocket" hatte jüngst durchblicken lassen, dass er trotz seines Triumphs beim Hong Kong Masters derzeit nicht besonders viel Spaß am Snooker habe. Der Sport sei für ihn "unbedeutend" geworden.

Für Murphy ein Unding. "Ronnie hat eine der größten Plattformen auf der Welt. Ich hoffe, er nutzt sie, um das Spiel besser zu machen", so der Weltmeister von 2005.

Murphy geht O'Sullivan an - Allen stichelt

"Er ist in unglaublichem Reichtum aufgewachsen. Die meisten anderen auf der Tour hatten das nicht. Für ihn und andere, die eine Vitrine voller Trophäen haben, ist es einfach zu sagen, wie wenig ihnen das Spiel bedeutet", sagte Murphy: "Aber für den Rest von uns bedeutet es unglaublich viel, nicht nur, weil es für unser Essen auf dem Tisch sorgt."

Mark Allen, der nach seinem 6:3-Sieg gegen Kyren Wilson ebenfalls im Viertelfinale der UK Championship steht, konnte sich vor dem Hintergrund dieser Aussagen einen kleinen Seitenhieb gegen Murphy nicht verkneifen.

Unter den Twitter-Post, in dem Murphy vor dem Match gegen Trump über Nacken- und Schulterschmerzen klagte, kommentierte Allen: "Das muss der Chip auf deiner Schulter sein, der für den ganzen Schaden verantwortlich ist."

Im Englischen benutzt man die Redewendung "to have a Chip on your shoulder" für jemanden, der mit einer aggressiven und unangebrachten Einstellung auffällt, weil er oder sie sich unfair oder nicht so gut wie andere Leute behandelt fühlt.

Eine klare Anspielung auf Murphys Aussagen zu dessen Vergangenheit.

Craigie nimmt O'Sullivan in Schutz

Andere Profis zeigten dagegen mehr Verständnis für O’Sullivans Aussagen. Sam Craigie nahm den siebenmaligen Weltmeister in Schutz:

"Er ist auf seinem eigenen Level, das kann man nicht in Worte fassen", sagte Cragie: "Er tut etwas für unseren Sport, indem er für Ticketverkäufe sorgt und das große Geld reinbringt. Vielleicht könnte er noch mehr machen, aber er kann tun und lassen, was er will. Er ist derjenige, den jeder schlagen will. Und wenn es ihn nicht gäbe, wer weiß, wie viele Tickets gekauft werden würden."

