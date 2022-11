Mark King lag im sechsten Frame gegen Oliver Brown 7:62 zurück, als er eine rote Kugel brillant lochte.

Doch der Schiedsrichter rief umgehend "Foul". King sah den Referee ungläubig an und fragte: "Wie kann das ein Foul sein?" Der Schiedsrichter meinte, King habe einen Durchstoß gemacht, der Queue habe folglich nach dem Stoß noch Kontakt mit der weißen Kugel gehabt.

King konnte nicht glauben, was er da hörte: "Niemals - in einer Million Jahren nicht", sagte er, während er kopfschüttelnd zu Brown hinüber sah, als wolle er sich bei seinem Gegner vergewissern, dass er nicht veräppelt worden war.

King ging zu seinem Stuhl, drehte sich aber nochmal und schimpfte: "Das ist lächerlich. Beim Leben meiner Kinder, das war niemals ein Durchstoß. In tausend Jahren nicht. Das ist so lächerlich."

King bekommt Unterstützung von Brown

Der aufgebrachte King konnte sich kaum beruhigen und bekam Unterstützung von seinem Gegner. "Ich glaube auch nicht, dass es ein Foul war. Ich bin sogar zu 100 Prozent sicher", sagte Brown in Richtung Referee.

King wollte es dabei nicht belassen. Er ging in Richtung Referee und wollte es noch einmal ganz genau wissen. "Entschuldigung, kann ich Sie etwas fragen? Ich frage Sie doch nur, bitte sehen Sie mich nicht so an. Es war ein kleiner Spalt zwischen der weißen und der roten Kugel. Ich stoße nach unten, ich habe die weiße mit einem Seitwärtsspin gestoßen, so dass die rote ist in diese Richtung gegangen ist und die weiße in diese Richtung."

Der Schiedsrichter beharrte jedoch auf seiner Durchstoß-Theorie. Kings Antwort: "Kumpel, ich sage Dir jetzt, das ist ein großartiger Schlag, es ist lächerlich, absolut lächerlich."

Genutzt hat es nichts. Das Foul wurde nicht zurückgenommen, King verlor den Frame. Er war aber offenbar so angestachelt, dass er von da an durchzog und sich die nächsten drei Frames zum Sieg sicherte.

