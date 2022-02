Snooker

Welsh Open: Mark Williams bezwingt Michael Judge nach engem letztem Frame

In der ersten Runde der Welsh Open in Newport bezwingt Mark Williams den Iren Michael Judge 4:1. Im letzten Frame beweist der 46 Jahre alte Engländer Nervenstärke und zieht in die zweite Runde ein.

00:01:45, vor 14 Minuten