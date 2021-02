O’Sullivan präsentierte sich in der besten Form seit Monaten. Nur zwei Frames gab er auf dem Weg ins Endspiel der Welsh Open ab. Spielerisch ist er überragend, hat aber auch die Geduld und den Willen zum Erfolg. So blieb Williams am Ende ohne Chance. O’Sullivan war ihm in jeder Hinsicht etwas voraus. Lediglich im ersten Frame erlaubte sich O’Sullivan einen relevanten Fehler, als er Schwarz verschoss. Williams nutzte dies zu einer 73 zum 1:0.