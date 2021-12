TV-Sendezeiten

(Eurosport Deutschland, nur Erstausstrahlungen)

Ad

* = Extra-Kanal im Player mit deutschem Kommentar

World Grand Prix Lisowski dreht Match mit zwei schnellen Breaks beim World Grand Prix VOR 7 STUNDEN

Dienstag, den 14. Dezember 2021: 13:55 - 18:00 E1 live

Dienstag, den 14. Dezember 2021: 19:55 - 00:00 E1 live

Mittwoch, den 15. Dezember 2021: 13:55 - 18:00 E1 live

Mittwoch, den 15. Dezember 2021: 19:55 - 00:00 E1 live

Donnerstag, den 16. Dezember 2021: 14:20 - 15:30 E2 live

Donnerstag, den 16. Dezember 2021: 15:30 - 18:00 E1 live

Donnerstag, den 16. Dezember 2021: 19:55 - 23:00 E1 live

Freitag, den 17. Dezember 2021: 13:55 - 17:00 E2 live

Freitag, den 17. Dezember 2021: 19:55 - 23:30 Player* live

Freitag, den 17. Dezember 2021: 21:15 - 23:30 E1 live

Samstag, den 18. Dezember 2021: 19:55 - 23:30 E1 live

Sonntag, den 19. Dezember 2021: 13:55 - 17:00 E2 live

Sonntag, den 19. Dezember 2021: 19:55 - 23:00 E1 live

Spielplan und Ansetzungen

(alle Zeiten MEZ)

Dienstag, 14. Dezember (1. Runde, best of 7):

14:00 Uhr

Mark Selby - Barry Hawkins

Stuart Bingham - Ricky Walden

anschl.

John Higgins - Tom Ford

David Gilbert - Ali Carter

20:00 Uhr

Judd Trump - Ben Woollaston

Anthony McGill - Stephen Maguire

anschl.

Noppon Saengkham - Neil Robertson

Cao Yupeng - Mark Allen

Mittwoch, 15. Dezember (1. Runde & Achtelfinale, best of 7):

14:00 Uhr (1. Runde, best of 7)

Ronnie O'Sullivan - Andy Hicks

Hossein Vafaei - Gary Wilson

anschl.

Jordan Brown - Luca Brecel

Matthew Selt - Jimmy Robertson

20:00 Uhr (Achtelfinale, best of 7)

4 Matches (obere Hälfte)

Donnerstag, 16. Dezember (Achtelfinale, best of 7, + Viertelfinale, best of 9):

14:00 Uhr (Achtelfinale, best of 7)

4 Matches (untere Hälfte)

20:00 Uhr (Viertelfinale, best of 9)

Viertelfinale 1 & 2

Freitag, 17. Dezember (Viertelfinale, best of 9, + Halbfinale, best of 11):

16:45 Uhr (Viertelfinale, best of 9)

Viertelfinale 3 & 4

19:00 Uhr (Halbfinale, best of 11)

Halbfinale 1

Samstag, 18. Dezember (Halbfinale, best of 11):

20:00 Uhr

Halbfinale 2

Sonntag, 19. Dezember (Finale, best of 19):

14:00 Uhr (8 Frames) & 20:00 Uhr (max. 11 Frames)

Finale

Ergebnisse

Hier folgen während des Events alle Ergebnisse.

1. Runde (letzte 32)

Zhao Xintong - Martin Gould 2:4

Mark King - Yan Bingtao 1:4

Mark Williams - Jack Lisowski 3:4

Kyren Wilson - Anthony Hamilton 3:4

Eurosport Player und Eurosport bei Joyn

Im Eurosport Player und auf Eurosport bei Joyn wird es auch für den World Grand Prix wieder die Bonus-Kanäle geben, in denen alle Sessions komplett gezeigt werden - unabhängig von TV-Übertragungen (Stream ohne Kommentar). Die Zeiten entnehmen Sie bitte dem Spielplan. Darüber hinaus können über den Player natürlich auch die TV-Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 Xtra geschaut werden. In einigen Fällen gibt es auch einen Extrakanal im Player für Snooker mit deutschem Kommentar, wenn deutsche Programmfenster bei den Eurosport-Sendern statt der Snooker-Übertragungen laufen (Details siehe Sendezeiten).

Das könnte Dich auch interessieren: World Grand Prix 2021: Alle Infos zum Turnier

Unfreiwilliges Spektakel: Die Flukes und Fails der Scottish Open

World Grand Prix Kurioses Foul: Gould schießt Grün beim Lochversuch vom Tisch VOR 9 STUNDEN