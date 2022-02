Zunächst hatte Lefevre mit ihrem Auftritt für einige Verwirrung gesorgt. Nach dem Wettkampf löste die Französin das Rätsel auf.

Auf Instagram postete sie eine Story , in der sie ihre Knieverletzung öffentlich machte. Damit war sportlich in Peking nichts für Lefevre zu holen.

Die 26-Jährige erlaubte sich somit zum Karriereende einen kleinen Spaß und fuhr mit einem Tigerkostüm in die sportliche Rente. Auf ihrem Snowboard standen zudem Grüße an Familie und Freunde, bei denen sie sich bedankte. Ihr französischer Teamkollege Liam Tourki, der selbst in der Halfpipe der Männer am Start war, wünschte Lefevre auf Instagram einen "Schönen Ruhestand".

Als 29. von 30 Starterinnen beendete die Französin bei Olympia ihre Snowboard-Karriere. Für Lefevre waren es die zweiten Olympischen Spiele. Bereits in Pyeongchang 2018 war sie an den Start gegangen.

