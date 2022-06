Für Spannung ist bei der Rückkehr in die Bergring-Arena gesorgt: Denn nach den ersten drei Prime-Time-Events liegt ein Trio, angeführt von Bartosz Zmarzlik (44 Punkte), an der Spitze des WM-Klassements. Hinter Zmarzlik liegen sein polnischer Landsmann Maciej Janowski (43 Punkte) sowie der Däne Leon Madsen (40 Punkte) in Schlagdistanz.

Norbert Ockenga und der amtierende deutsche Speedway-Meister Martin Smolinski kommentieren die Rennen aus Teterow bei Eurosport 1 sowie die Qualifikation am Nachmittag im Livestream.

Als Reporter ist Sascha Bacinski mittendrin im Geschehen. Ihm zur Seite steht Celina Liebmann als Expertin.

Die 20-jährige Bayerin schrieb am vergangenen Wochenende Speedway-Geschichte, als sie als Wildcard-Starterin in Prag in der SGP2-Klasse als erste Frau überhaupt WM-Punkte im Speedway-Sport einfuhr.

Celina Liebmann (rechts) verstärkt das Eurosport-Team in Teterow als Expertin Fotocredit: Eurosport

Eurosport überträgt die Rennen der vierten von zwölf Stationen der SpeedwayGP-Serie am Samstag, 4. Juni 2022, live.

Im Free-TV können die Speedway-Fans ab 20:00 Uhr die Live-Übertragung aus der Bergring-Arena in Teterow verfolgen. Das gesamte Event inklusive der Qualifikationsläufe am Nachmittag ist bei Eurosport mit JoynPLUS+ im Livestream zu sehen.

Speedway Grand Prix in Teterow live bei Eurosport mit JoynPLUS+:

Samstag, 4. Juni | 12:55-14:15 Uhr | Qualifikation | Livestream bei Eurosport mit JoynPLUS+

Samstag, 4. Juni | 18:30-22:30 Uhr | Finalrunden | Livestream bei Eurosport mit JoynPLUS+ (Kommentar: Ulf Simon)

Samstag, 4. Juni | 20:00-22:10 Uhr | Finalrunden | Eurosport 1 live im Free-TV

