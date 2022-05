Vor drei Jahren tauchte Huckenbeck zum bisher letzten Mal beim Speedway GP auf. 2019 war er Streckenreservist beim FIM German Speedway und ersetzte Landsmann Martin Smolinski bei seiner letzten Fahrt.

2017 und 2018 startete er bei den Teterow-Events ebenfalls mit einer Wild Card. Bei seinem Debüt sammelte er vier Zähler, ein Jahr später fuhr er zwei Punkte ein. Im zweiten Halbfinale beim FIM Speedway of Nations im lettischen Daugavpils im vergangenen September sorgte er mit 22 von möglichen 24 Punkten für Aufsehen und gewann den letzten Qualifikationslauf.

Der 29-Jährige fährt während der Saison für die Landshut Devils. Das deutsche Team stieg im vergangenen Jahr in die erste polnische Liga auf. Zudem tritt er für Rospiggarna in Schweden und das Team Sønderjylland Elite Speedway in Dänemark an.

Ebenfalls werden Norick Blödorn und Lukas Baumann in den Landkreis Rostock fahren. Die beiden Streckenreservisten sind auf den Plätzen 17 und 18 positioniert. Sie treten in der Begring Arena (4. Juni im TV bei Eurosport uund bei Eurosport auf Joyn+) an, wenn einer der 16 Fahrer nicht mehr an dem Rennen teilnehmen kann.

Das Rennen in Deutschland am 4. Juni auf der Bergring Arena in Teterow wird im TV bei Eurosport übertragen.

