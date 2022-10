Im Finale entschied sich Vaculik für die zweite Bahn und erwischte einen perfekten Start. Bereits in der Kurve zog er an Zmarzlik vorbei und dominierte von da an das Renngeschehen.

Während die WM bereits in Schweden entschieden worden war, lag der Fokus am Samstag auf dem Kampf um den dritten Platz in der Gesamtwertung.

Diesen konnte sich letzten Endes Janowski mit insgesamt 106 Punkten sichern. Der Pole setzte sich knapp gegen Fredrik Lindgren (103), Robert Lambert (103) und Dan Bewley (102) durch. Die Top 6 sind automatisch für die Speedway-Saison 2023 qualifiziert.

Patryk Dudek, der nach zehn Grand Prix auf dieselbe Punktzahl wie Bewley kam (102 Zähler), verpasste die Qualifikation, da es im Speedway keine Nachrücker gibt.

