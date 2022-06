Zwar hatte sich der Titelverteidiger vor heimischer Kulisse mehr ausgerechnet, doch der 27-Jährige profitierte insbesondere von den schwachen Vorstellungen der direkten Verfolger, die sich bei schwierigen Bedingungen auf einer regennassen Fahrbahn schwer taten.

Landsmann Maciej Janowski, bis dato Zweiter in der Gesamtwertung, schied als 15. bereits nach den Vorläufen aus. Auch Fredrik Lindgren und Tai Woffinden, vor dem Rennen auf den Rängen vier und fünf in der Speeway-GP-Saison, scheiterten vor der Runde der letzten Acht.

Ad

Leon Madsen kämpfte sich zwar durch einen Sieg in seinem letzten Heat als Siebter noch in die Vorschlussrunde, doch der Däne scheiterte dann chancenlos im Halbfinale. Trotz dessen zog der 33-Jährige in der Gesamtwertung vorbei an Janowski und geht als WM-Zweiter in die Sommerpause.

GP Poland "Ein Epos in Gorzow": Thomsen feiert Premierensieg in Polen VOR EINER STUNDE

Dennoch: Neben Premierensieger Thomsen ist Zmarzlik erneut der große Gewinner des Meetings in Gorzow. Zum dritten Mal im fünften Grand Prix schaffte der Dominator den Sprung auf das Podest.

Spektakulär: Lindgren siegt bei Herzschlagfinale - und stürzt im Ziel

Thomsen jubelt spektakulär

Zmarzlik hat nun ein Polster von 18 Punkten auf Madsen - und kann sich damit schon beinahe einen Totalausfall leisten.

Thomsen feierte seinen Sieg im Anschluss auf spektakuläre Weise: Der Mann aus Odense drehte nach der Siegerehrung nur mit einer Unterhose bekleidet mehrere Runden im Edward Jancarz Stadium und genoss den Jubel der ekstatischen Zuschauer.

Halbnackt auf dem Bike! Thomsen dreht Ehrenrunde in Unterhose

Erst am 13. August geht die Speedway-GP-Saison in Cardiff (im Livestream bei Eurosport auf JoynPLUS+!) in die nächste Runde. Der für in zwei Wochen geplante Grand Prix im russischen Togliatti war nach der Invasion in die Ukraine abgesagt worden.

"Rotzfreches Manöver!" Youngster düpiert Woffinden über die Außenbahn

GP Poland "Rotzfreches Manöver!" Youngster düpiert Woffinden über die Außenbahn VOR 2 STUNDEN