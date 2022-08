Meul lachte ihr schönstes Lachen, das Kletterstadion auf dem Königsplatz in München glich einem Tollhaus.

In einem packenden Finale an der Boulder-Wand griff sich die 21 Jahre alte Studentin aus Frechen unter dem tosenden Jubel der 5000 Zuschauer Silber bei den European Championships - es war die erste Medaille für die so ambitionierten deutschen Kletterer bei einem Großevent seit 2015.

Ad

"Es ist einfach unglaublich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ganz toll", sagte die erkennbar überwältigte Meul, die nicht vergaß, ihre Finger zu einem Herz zu formen und sich bei den Zuschauern zu bedanken: "Ich bin unendlich dankbar für dieses Publikum, es hat mir Flügel gegeben."

Sportklettern Nach Boulder-Enttäuschung: Megos und Flohe im Lead-Finale VOR EINER STUNDE

Besser als die rheinische Frohnatur Meul (52,9 Wertungspunkte) war nur die slowenische Ausnahmekletterin Janja Garbret: Die Olympiasiegerin von Tokio hatte am Samstag bereits überlegen die Goldmedaille im Lead gewonnen, auch am Sonntag wurde sie trotz Problemen bei der ersten von vier Routen ihrer Rolle als Favoritin gerecht (56,0). Dritte knapp hinter Meul wurde Oriane Bertone aus Frankreich (52,5), Jugend-Welt- und Europameisterin von 2019.

Meul steckt Rückschlag weg

Meul war bereits im Lead als Siebte stark geklettert - den Schwung nahm sie mit in ihre Spezialdisziplin. Dabei hatte es vor ein paar Wochen nicht unbedingt danach ausgesehen, als könne sie im Vollbesitz ihrer Kräfte sein. Anfang Juli hatte sie nach dem zweiten Platz beim Weltcup in Innsbruck eine Corona-Infektion aus der Bahn geworfen, der Verlauf war keineswegs milde, zwei Wochen musste sie mit dem Training aussetzen.

Doch Meul ist es gewohnt, Rückschläge wegzustecken. Dass sie bis zu dieser Saison nicht alles aus sich herausholen konnte, lag auch an einer Lebensmittelunverträglichkeit, die sie im vergangenen Jahr entwickelt hatte. "Ich habe immer weniger Energie gehabt", berichtete sie. Es dauerte, bis sie herausfand, was sie hemmte.

Mittlerweile verzichtet Meul auf Produkte die Gluten enthalten, auch Milch, Eier und Hafer meidet sie. Leicht fiel ihr die Umstellung nicht, am Ende aber sah sie das Positive: "Ein Geschenk" sei der Verzicht, sagt sie nun, und: "Die Leistungen in diesem Jahr wären sonst nicht möglich gewesen."

Die Leistungen in diesem Jahr: Zum ersten Mal auf dem Podest im Weltcup, tatsächlich sogar zweimal Zweite. Und nun nun auch Europas Kronprinzessin im Bouldern.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Boulder-Enttäuschung: Megos und Flohe im Lead-Finale

(SID)

Sportklettern Meul überrascht sich selbst und klettert ins Lead-Finale GESTERN UM 10:34